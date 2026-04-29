Viceministras: Lietuva birželį turėtų gauti 153 mln. eurų RRF lėšų, rudenį prašys dar

„Pagal šeštąjį prašymą, jeigu Europos Komisija teigiamai įvertintų, tai birželio mėnesį numatome gauti 153 mln. eurų atskaičius avansus“, – trečiadienį Seimo Audito komitete trečiadienį teigė Darius Sadeckas.
BNS skelbė, kad prašymą Europos Komisijai (EK) išmokėti 153 mln. eurų Vyriausybė pateikė kovo pabaigoje – jis apima atsiskaitymą už 18 rodiklių: sveikatos apsaugos, tvariai pagaminamos elektros gamybos, pastatų renovacijos, viešojo ir privataus sektoriaus skaitmeninimo, socialinės atskirties, pajamų nelygybės mažinimo.
„Paskutinį mokėjimo prašymą numatome pateikti iki šių metų rugsėjo 30 dienos (...) – tiek dėl subsidijų dalies, tiek dėl paskolos dalies. Turėtume atsiskaityti už 68 likusius rodiklius ir suma, kurią sudarytų tas paskutinis mokėjimo prašymas, yra kiek daugiau negu 1,1 mlrd. eurų neatskaičius avansų“, – pridūrė viceministras.
Pasak jo, gegužę Lietuva planuoja oficialiai pateikti EK paskutinį kartą pakoreguotą planą „Naujos kartos Lietuva“: „Numatomas paskutinis dar plano keitimas susitvarkyti rodiklius, kurių galbūt tikrai matome, kad negalėsime pasiekti ir jų neturėti plane.“
D. Sadecko teigimu, 28 plano rodiklių rizika vertinama kaip didesnė.
Pasak D. Sadecko, jau įgyvendinti 77 „reforminiai veiksmai“ iš 78-ių – liko įgyvendinti vienintelį – tarpmiestinio susisiekimo reformą.
„Teisės aktai yra priimti, belieka tiktai atsiskaityti ir tikėtis, kad EK priims tokį įgyvendinimą, kokį mes atlikome ir užskaitys, kad reforma yra įgyvendinta“, – komitete kalbėjo viceministras.
D. Sadecko teigimu, iš viso pasiekti 133 rodikliai – beveik 70 proc. visų numatytų plane (197), o EK atsiskaityta už 129 (65 proc.): „Dar liko atsiskaityti už 68 rodiklius.“
Iki šiol Lietuva EK pateikė šešis mokėjimo prašymus ir gavo beveik 2,7 mlrd. eurų – 70 proc. RRF plano lėšų, o projektų vykdytojams išmokėta 2,4 mlrd. eurų, arba 63 proc.
Iki kovo 1 dienos buvo pasirašyta projektų sutarčių už 3,565 mlrd. eurų – 93 proc. plano lėšų. Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF subsidijų ir paskolų.
