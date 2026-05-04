VMI: paprastai galioja tas vadinamasis studento sindromas

„Matome, kad gyventojai pajamas deklaruoja aktyviai. Jau šiandien daugiau nei 1,5 mln. gyventojų pateikė pajamų deklaracijas. Tų, kurie privalėjo pateikti, yra apie 950 tūkst., tai iš jų apie 700 tūkst. pateikė pajamų deklaracijas“, – pirmadienį LRT radijui sakė VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
„Iš jų (dar nedeklaravusių pajamų gyventojų – BNS) daugiausia yra tų, kurie vykdo individualią veiklą. Primenu, kad tie, kurie praėjusiais metais vykdė individualią veiklą tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelyje tiesiog nuliuką įrašo“, – pridūrė jis.
Anot M. Endrijaičio, maždaug 300 tūkst. individualia veikla užsiimančių žmonių privalo pateikti pajamų deklaracijas, tačiau apie pusę jų to dar nėra padarę.
„Paprastai galioja tas vadinamasis studento sindromas, kada paskutinę dieną labai aktyviai teikia, tai didžioji dalis, tikimės, gyventojų pateiks, tačiau vis tiek lieka nedidelė dalis, kurie pavėluoja“, – sakė VMI vadovės pavaduotojas.
Pajamas deklaruojantys gyventojai taip pat gali skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramai.
„Iš tiesų 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio yra labai svarbi dalis vykdant organizacijų veiklą ir tai leidžia organizacijoms būti lankstesnėms, reaguoti į krizines situacijas, padėti daugiau žmonių“, – sakė Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė Gaja Šavelė.
Valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys taip pat iki gegužės 4 dienos turi pateikti turto deklaraciją.
Kasmet pajamų deklaravimas prasideda maždaug kovo viduryje ir trunka iki gegužės 1-osios, o šiemet – iki gegužės 4 dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo.
Tuo metu investicinę sąskaitą gyventojai turi deklaruoti iki birželio 1 dienos. Anot M. Endrijaičio, tai jau padarė daugiau nei 10 tūkst. gyventojų.
GPM permokos teisingai ir laiku pajamas deklaravusiems gyventojams grąžinamos iki liepos 31 dienos. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 4 dienos, GPM permokos grąžinamos per 90 dienų.
