VRM: regionams bus skiriami papildomi 152 mln. eurų

Kaip ketvirtadienį pranešė VRM, preliminari regionams numatomų ES lėšų suma didinama 152 mln. eurų, papildomos investicijos bus nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumo stiprinimą.
Taip pat – į priedangų įrengimą ir modernizavimą visuomeninės paskirties pastatuose, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų modernizavimą bei socialinio būsto fondo plėtrą.
Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, papildomos investicijos leis stiprinti gyvybiškai svarbios infrastruktūros apsaugą, didinti savivaldybių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms bei plėsti socialinio būsto prieinamumą gyventojams.
„Šie pakeitimai sudarys sąlygas savivaldybėms įgyvendinti daugiau regionams svarbių projektų, stiprinti gyvybiškai svarbios infrastruktūros apsaugą bei didinti gyventojų saugumą ir gyvenimo kokybę“, – pranešime cituojamas ministras.
Po šio pakeitimo Regionų plėtros programai ir regionų plėtros planams įgyvendinti bus skiriama 30 proc. ES Sanglaudos politikos fondų lėšų – iš viso 1,776 mlrd. eurų.
VRM teigimu, numatoma, kad priimti pakeitimai leis regionų plėtros planus įgyvendinti didesne apimtimi ir investuoti į naujas sritis, prisidedančias prie regionų saugumo, socialinės gerovės ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.
Skelbiama, kad Regionų plėtros programa papildoma dviem naujomis regioninėmis pažangos priemonėmis – „Didinti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumą“ ir „Stiprinti civilinę parengtį“.
Taip pat didinamas finansavimas priemonei, skirtai pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritoriniams skirtumams mažinti.
Ministerijos teigimu, pakeitimai parengti atsižvelgiant į Europos Komisijos patvirtintą 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos vidurio peržiūros pakeitimą. Juo perskirstomos investicijų programos lėšos naujoms investavimo kryptims ir veiksmams, už kuriuos atsakingos savivaldybės.
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