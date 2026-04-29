Vyriausybė: dėl šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams – 320,5 tūkst. eurų iš rezervo

Lėšos bus skiriamos kaip de minimis valstybės pagalba, Finansų ministerijos siūlymu jos bus išmokėtos savivaldybėms. Valstybės parama už nuostolius siektų 22 proc. patirtos žalos.
Kaip rašė BNS, kompensacijoms dėl šalnų poveikio Alytaus rajono gyventojams, ūkininkams ir ūkiams numatyta 7,6 tūkst. eurų, o Kretingos rajono – 2,3 tūkst. eurų. Šios savivaldybės ūkininkams dar 85 tūkst. eurų kompensacijų numatoma dėl liūčių.
Dėl ilgo lietingo laikotarpio taip pat siūloma skirti kompensacijas Biržų rajono savivaldybei – 27,26 tūkst. eurų, Klaipėdos – 14,9 tūkst. eurų, Panevėžio – 88,25 tūkst. eurų, Plungės – 57,227 tūkst. eurų, Radviliškio – 6,789 tūkst. eurų, Rokiškio – 5,617 tūkst. eurų, Skuodo – 21,122 tūkst. eurų, Šiaulių – 2 tūkst. eurų, Šilalės – 2,33 tūkst. eurų.
Dėl šalnų patirti ūkininkų nuostoliai Alytaus rajono savivaldybėje siekė 34,7 tūkst. eurų, o Kretingos – 10,5 tūkst. eurų.
Tuo metu dėl liūčių Biržų rajono savivaldybė nurodė 121,4 tūkst. eurų žalą, Kretingos – 386,3 tūkst. eurų, Klaipėdos – 67,8 tūkst. eurų, Panevėžio – 143 tūkst. eurų, Plungės – 260,1 tūkst. eurų, Radviliškio – 30,8 tūkst. eurų, Rokiškio – 25,5 tūkst. eurų, Skuodo – 93,3 tūkst. eurų, Šiaulių – 9,2 tūkst. eurų, Šilalės – 8,6 tūkst. eurų.
Skelbta, kad Lietuvoje buvo nustatyta 4818 hektarų šalnų pažeistų vaiskrūmių ir uogynų plotų, dar 9116 ha – kitų žemės ūkio augalų ir pasėlių. Dėl ilgo lietingo laikotarpio nukentėjo 17,6 tūkst. ha augalų ir pasėlių plotų.
Vyriausybė balandžio 1-ąją atšaukė pernai pavasarį ir vasarą paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją – dėl šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio padarinių žemės ūkiui.
