Vyriausybė: pensijų priemokų gavėjus pinigai turėtų pasiekti anksčiau

Šalpos pensijų įstatymo pakeitimai taip pat numato, kad žmonės, kol „Sodra“ laukia jų stažo patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam projektui dar turės pritarti Seimas.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, pakoregavus įstatymą pensijų sistema taps paprastesnė ir teisingesnė.
„Siekiame užtikrinti sklandesnį išmokų mokėjimą ir išvengti situacijų, kai žmonės, laukdami sprendimų dėl pensijų, lieka be pajamų“, – pranešime sakė J. Zailskienė.
Anot pranešimo, pensijos priemokų gavėjų gaunama bendra išmokų ir pensijos priemokų suma vasarį, palyginti su sausiu, kasmet sumažėja. Tai susiję su jų mokėjimo terminais: pensijos mokamos už einamąjį mėnesį, o priemokos – už praėjusį.
Lig šiol sausį mažų pensijų gavėjams išmokama indeksuota „Sodros“ pensija už einamąjį mėnesį ir priemoka, apskaičiuota vertinant gruodžio pensijos dydį, o apskaičiuojant vasarį išmokėtiną priemokos sumą vertinamas jau indeksuotos ir sausį išmokėtos pensijos dydis, dėl to priemoka sumažėja.
Be to, siūloma nustatyti galimybę asmenims tuo laikotarpiu, kol „Sodra“ laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio valstybės „Sodros“ pensijai skirti bei informacijos apie šių asmenų teisę gauti užsienio valstybės pensiją, gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją.
Taip pat siūloma neskirti šalpos pensijų ir priemokų, jeigu asmuo turi teisę gauti tokio paties arba didesnio dydžio ES institucijos mokamą pensiją.
