Vyriausybė ruošia apynasrį degalinėms

Energetikos ministerijos teigimu, taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada piltis kurą geriausia.
„Globali degalų kainų krizė yra tinkamas metas ieškoti įvairių konkurencijos didinimo instrumentų, greta tų sprendimų, kurie buvo priimti ir patvirtinti Seime (...) turime stiprinti ir optimizuoti degalų kainų stebėseną“, – Vyriausybės posėdyje sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Energetikos įstatymo pakeitimai numato, jog degalų kainos galėtų būti didinamos tik 10 val. ryto – iki kitos dienos 10 val. jos galėtų tik mažėti arba likti tokios pat.
„Tai tikrai turėtų naudą tiek vartotojams, nes jie galėtų būti tikri, kad kaina tik mažės, bet nedidės degalinėse, taip pat tai būtų svarbu ir atvirų duomenų naudotojams, nes šiais duomenimis gali naudotis ir programėlių kūrėjai, tą informaciją integruoti į savo sistemas“, – teigė ministras.
Anot jo, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prižiūrėtų, kaip degalinės laikosi įpareigojimo.
Ministerijos teigimu, dabar degalinės kainas keičia dažnai, todėl žmonės nėra garantuoti, kad atvykę į degalinę galės užsipilti degalų ta kaina, kurią matė anksčiau, pavyzdžiui, tinklo mobiliojoje programėlėje.
Be to, taip dažnai keičiant kainas įpareigojimas degalinių operatoriams kasdien teikti informaciją Lietuvos energetikos agentūrai apie kainas nebėra veiksmingas.
Dabar degalų kainų keitimo dažnis šalyje nereglamentuojamas. Tokia tvarka jau taikoma kitose Europos šalyse – Austrijoje, Vokietijoje.
Pataisos, kurioms dar turės pritarti Seimas, siūlomos tebesitęsiant kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Jos turėtų įsigalioti nuo birželio.
Kaip anksčiau BNS sakė degalinių atstovai, nauja tvarka paskatintų didinti kuro kainas ryte, o dieną jas mažinti atsižvelgiant į rinką taip siekiant išvengti galimų nuostolių.
Dalis degalinių atstovų teigė, kad naujas reguliavimas iš esmės nieko nepakeistų, nes ir dabar kainos dažnai nustatomos kartą per dieną, o nauja tvarka galėtų dar labiau padidinti kainas.
