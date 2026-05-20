Vyriausybė – už, kad vienas žmogus dirbtų ne daugiau kaip dviejų valstybės įmonių valdybose

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad pakeitimai skaidrins viešąjį sektorių.
„Stebėjome ilgą laiką, kad atsiranda tam tikras momentas, kai daugelis narių yra daugiau nei dviejose valdybose ir tampa priklausomi nuo tam tikrų sprendimų, kurie ilgainiui tampa ne tokie ir nepriklausomi“, – Vyriausybės posėdyje sakė ministras.
„Didinant kolegialių valdymo organų narių nepriklausomumą būtų priimami drąsesni, atnešantys pokytį, inovatyvumą sprendimai, kandidatas į kolegialių organų narius galėtų turėti ir turi turėti kitų pajamų, kad nebūtų buvimas valdybos nariu kaip darbovietė, kurioje gauni vienintelį atlyginimą“, – kalbėjo jis.
Daugiau kaip dviejose valdybose nebus galima dirbti ir valstybės ar savivaldybių įsteigtose viešosiose įstaigose. Nepriklausomu nariu negalės būti asmuo, pastaruosius vienerius metus dirbęs jų įmonėse, o jų vadovai taip pat negalės dirbti kitose įmonėse ar valdybose.
Siūloma įvesti ir vienų metų „atšalimo“ laikotarpį politikams ir politinio pasitikėjimo tarnautojams – jie metus laiko negalėtų tapti kolegialių organų nariais valstybės ir savivaldybių įmonėse, veikiančiose jų kuruotoje srityje.
13 didelių savivaldybių įmonių, tarp jų – „Vilniaus vandenys“, „Kauno energija“, „Klaipėdos vanduo“, „Vilniaus viešasis transportas“ – turės nustatyti pagrindinius veiklos matavimo rodiklius ir rengti lūkesčių raštus.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
