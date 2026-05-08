2024-ųjų „Enefit“ pelną pernai pakeitė 30 mln. eurų nuostolis

Neatėmus išvestinių finansinių priemonių įmonės nuostolis siekė 72,1 mln. eurų, kai užpernai ji uždirbo 5,34 mln. eurų grynojo pelno.
Bendrovės vadovas Valdemaras Fiodorovičius sako, kad tokio rezultato pagrindinė priežastis buvo nesubalansuotas gaminančių vartotojų apskaitos modelis ir smarkiai augę balansavimo kaštai.
„Fiksuotas grynasis nuostolis, kurį patyrėme praėjusiais metais, didžiąja dalimi susijęs su balansavimo kainų, kurios 2025 metais, lyginant su 2024-aisiais, augo keturis kartus. Reikšmingos įtakos turėjo ir gaminantiems vartotojams vis dar taikomas dvipusės apskaitos modelis. Kartu sudėjus, šie du aspektai įmonei per praėjusius metus sugeneravo 25 mln. eurų nuostolį“, – pranešime sakė V. Fiodorovičius.
Anot jo, įtakos turėjo ir užsitęsę teisiniai procesai su įmonėmis dėl išankstinių fiksuotos kainos sutarčių nutraukimo.
Pasak įmonės vadovo, grynasis nuostolis neatspindi faktiškai įgyvendintos ekonominės naudos, nes į jį įtrauktas ir nerealizuotas ateities sandorių pokytis, todėl situaciją geriausiai atspindi koreguotas rezultatas – 30,4 mln. eurų.
Kaip teigia „Enefit“, balansavimo kaštų augimą didžiąja dalimi lėmė atsijungimas nuo BRELL tinklo ir sinchronizacija su Europos elektros tinklais.
Tuo metu gaminančių vartotojų dvipusės apskaitos modelis, kuris leidžia saulės elektrinių savininkams į tinklą atiduoti elektrą tada, kai ji rinkoje pigiausia ir susigrąžinti, kai ji brangiausia, pasak bendrovės, tapo netvarus po to, kai per ketverius metus tokių vartotojų skaičius išaugo keturis kartus.
„Enefit“ pajamos 2025 metais siekė 249,8 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnės nei užpernai (285,4 mln. eurų).
„Šiais metais fokusuojamės į elektros energijos tiekimo paslaugą ir jos vystymą“, – sakė „Enefit“ vadovas.
Kaip rašė BNS, Estijos valstybinei energetikos grupei „Eesti Energia“ persitvarkant šiemet Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje planuojama sujungti įmones „Enefit Green“ ir „Enefit“ – tai turėtų sustiprinti pozicijas rinkoje.
