30 metų budėjimo režimu: „Argus“ – kai jautiesi saugus, gali viską

Saugos tarnyba „Argus“ verčia naują istorijos puslapį. 1995-ųjų vasarą Klaipėdoje veiklą pradėjusi įmonė per 30 metų išaugo į vieną Lietuvos rinkos lyderių, šiandien turinčią per 1 tūkst. darbuotojų, saugančią per 15 tūkst. objektų ir gebančią žmonių gyvybes ir turtą saugoti ten, kur negali kiti.