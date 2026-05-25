5 svarbūs dalykai: ar žinojote apie šias jums priklausančias papildomas garantijas?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) teigimu, kiekvienas iš mūsų gyvenime kartais susiduriame su situacijomis, kai sunku suderinti įsipareigojimus šeimai ir darbdaviui. Įsipareigojimų šeimai turintys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis, o darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus.
SADM primena, kad išsamią informaciją apie galimybes derinti įsipareigojimus šeimai ir darbui galima rasti interneto svetainėje www.seimairdarbas.lt.
Čia pateikiama informacija apie kasmetines ir papildomas atostogas, papildomas laisvas dienas, garantijas ir lengvatas turintiems vaikų ar slaugantiems artimuosius, nuotolinį ir patogesnį darbo laiką, darbo sutarties nutraukimą ir kt.
Papildomos garantijos. Įsipareigojimų šeimai turintys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis, kurios padeda ne tik daugiau laiko skirti šeimai, bet ir pailsėti. Pavyzdžiui, Darbo kodeksas reglamentuoja teisę į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams, ne visą darbo laiką, nuotolinį darbą, lankstų ir individualų darbo laiko režimą, darbo sutarčių įvairovę, pavyzdžiui, darbo vietos dalijimosi darbo sutartį. Darbuotojams, kurie vieni augina vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos.
Prioritetą pasirinkti kasmetinių atostogų laiką gali nėščiosios ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 metų, auginantys neįgalų vaiką, auginantys du ir daugiau vaikų, slaugantys sergantį šeimos narį.
Poilsio diena. Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius, darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį, o darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems du vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra su negalia, – dvi dienos per mėnesį, mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.
Laisvas laikas. Darbuotojas turi teisę į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams.
Darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.
Lankstus darbas. Jeigu mažus vaikus auginantys darbuotojai, nėščios ar krūtimi maitinančios, slaugantys artimą žmogų ar turintys negalią darbuotojai prašo dirbti ne visą darbo laiką, darbdavys privalo tai leisti.
Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti pageidaujamu darbo laiko režimu, nuotoliniu būdu to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų, bei darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų, o taip pat darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Darbdavys gali atsisakyti tenkinti tokį prašymą tik jei įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas.
Darbo sutartis. Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai trigubinami auginantiems vaiką iki 14 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų. O darbo sutartis darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės negali būti nutraukta su darbuotojais, auginančiais vaiką iki 3 metų.
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