Adomavičiaus verslui suteikta paskola pervesta Portugalijos įmonei, jos dalis negrąžinta

Pats I. Adomavičius tyrimą atlikusiems žurnalistams teigė, jog minėtos skolos nebėra, visgi, tyrimo duomenimis, praėjusią savaitę Vilniuje buvęs kultūros ministras susitiko su „Jurtinga Shipping“ vadovu Ričardu Žurinsku.
R. Žurinskas, buvęs Seimo narys, tuometės Lietuvos demokratinės darbo partijos (LSDP) atstovas, 2023-aisiais galutiniu teismo sprendimu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamo įmonės „Jurtinga Shipping“ bankroto.
Tyrimą atlikusių žurnalistų duomenimis, 2015 m. negrąžinta paskolos dalis už milijoną eurų perduota Jungtinėje Karalystėje registruotai įmonei „Base Energy Limited“, kurios galutinis naudos gavėjas buvo Rusijos pilietis Maksimas Timošenko.
Tuo metu prieš pat šios įmonės bankrotą 2018 m. paskola atsidūrė naujo kreditoriaus „We Triumph L.P.“ rankose, kurios naudos gavėjas, Baltarusijos pilietis, anksčiau buvo glaudžiai susijęs su R. Žurinsku.
Skelbiama, jog 2012-ųjų pavasarį tuometis ūkininkas I. Adomavičius įkūrė bendrovę „Agro produktai“, jo partneriu tapo asmuo, tuo metu buvęs ir formaliu bendrovės „Jurtinga Shipping“ akcininku, nors teismai vėliau skelbė, kad tikrasis įmonės šeimininkas buvo minėtas R. Žurinskas.
Tais pačiais metais I. Adomavičius, sugalvojo imtis ir makaronų verslo, per kelis mėnesius gavo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 200 tūkst. eurų skirstytą europinę paramą perėjimui prie ne žemės ūkio veiklos.
LRT Tyrimų skyriaus teigimu, prieš dvejus metus I. Adomavičius teigė, kad europinę paramą panaudojo makaronų gamybos įrangai, kuri esą tuo metu kainavo 1 mln. litų (apie 290 tūkst. eurų), tačiau LRT Tyrimų skyriaus gauti oficialūs dokumentai rodo, jog gautą paramą I. Adomavičius išleido ne makaronų mašinai, o biuro įrangai, stalams ir kėdėms, interneto svetainės kūrimo paslaugoms ir pan.
Po trijų mėnesių, 2013-ųjų kovą, jis sudarė sutartį su „Jurtinga Shipping“ dėl 291 tūkst. paskolos. Tyrimą atlikusių žurnalistų žiniomis, atlikti iš viso keturi mokėjimai nuo 2013 m. gegužės iki tų metų gruodžio.
LRT duomenimis, pinigai tą pačią dieną, kai pasiekdavo I. Adomavičiaus sąskaitą, oficialiais bankiniais pavedimais keliaudavo į Portugaliją – beveik identiški keturi mokėjimai (į užsienį persiųsta 14 tūkst. eurų mažiau, nei pasiskolinta) atsidūrė logistikos bendrovės „Faustyprata LDA“ sąskaitoje.
2014 m. pabaigoje Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prašymu į „Faustypratą“ nuvykę Portugalijos mokesčių administratoriaus pareigūnai registracijos adresu rado sandėliuką plytomis užblokuotomis durimis, įmonė prieš mėnesį buvo bankrutavusi.
2013 m. pabaigoje I. Adomavičius pateikė sąskaitą, nurodydamas, kad iš „Faustyprata“ įsigijo šviežių pasterizuotų makaronų gamybos liniją už beveik 277 tūkst. eurų, tačiau Portugalijos mokesčių administratorius Lietuvos pareigūnus informavo, jog jis negali patvirtinti šio sandorio tikrumo.
„Faustyprata“ buhalteris nurodė, kad įmonė konkrečios sąskaitos neapskaitė, tačiau sąskaita tokiu pat numeriu buvo išrašyta ne I. Adomavičiui, bet Lietuvos įmonei „Eurovuda“ už palečių gamybos įrangos komplektą kur kas mažesnei sumai – 161,2 tūkst. eurų.
LRT Tyrimų skyriaus teigimu, institucijoms taip ir nepavyko išsiaiškinti, kaip pas I. Adomavičių atsidūrė makaronų fabriko įranga ir kodėl, kaip jos pirkimo įrodymą, I. Adomavičius mokesčių prievaizdams bandė pateikti sąskaitą, gautą kitos įmonės, tačiau makaronų gamybos linija jo fabrikėlyje Pikutiškių kaime buvo įrengta.
Skelbiama, kad, nepaisant abejonių, ar I. Adomavičius iš tiesų įsigijo makaronų įrangą iš „Faustyprata“, kuriai pervedė faktiškai visą iš „Jurtinga Shipping“ gautą paskolą, jis kurį laiką R. Žurinsko įmonei mokėjo paskolą.
Portalo duomenimis, iki 2014 m. liepos „Jurtinga“ atgavo 121,6 tūkst. eurų, tačiau vėliau vykusiuose teismų procesuose dėl šios įmonės tyčinio bankroto konstatuota, jog „Jurtinga“, nors ir išrašinėjo I. Adomavičiui sąskaitas dėl palūkanų, nereikalavo jų mokėti.
2018 m. vasaros pabaigoje bankrutavo ir I. Adomavičiaus skolą perpirkusi „Base Energy Limited“, tačiau prieš pat bankrotą šių pinigų pareikalavimo teisė buvo perduota kitai Jungtinės Karalystės įmonei – „We Triumph L.P.“
Skelbiama, kad, vykstant teismams dėl tyčinio bankroto, „Jurtinga Shipping“ bankroto administratoriai 2019 m. pabandė pasiekti, kad I. Adomavičiaus skolos pardavimas „Base Energy Limited“ būtų pripažintas niekiniu, taip jis būtų įpareigotas grąžinti skolą bendrovei. Kartu įmonės administratoriai siekė, kad I. Adomavičiaus turtas būtų areštuotas, taip siekiant jam sutrukdyti atsiskaityti su naujuoju kreditoriumi – „We Triumph L.P.“
Vis dėlto 2020 m. teismas bankroto administratorių reikalavimus atmetė. I. Adomavičiui buvo leista įgyvendinti prievolę kreditoriui „We triumph L.P.“ – taigi, grąžinti beveik 200 tūkst. eurų.
LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, I. Adomavičiaus verslo peripetijas prieš dešimtmetį bandė narplioti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), tačiau po kelerių metų tyrimas buvo nutrauktas.
Naujausi komentarai