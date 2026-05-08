 „Agrochemos“ pelnas augo beveik penkiskart iki 3,5 mln. eurų

2026-05-08 10:26
BNS inf.

Koncerno „Achemos grupė“ valdoma trąšų prekybos ir agroverslo grupė „Agrochema“ pernai uždirbo 4,8 karto daugiau grynojo konsoliduoto pelno – 3,46 mln. eurų (2024 metais – 0,71 mln. eurų).

Grupės pajamos augo 13,6 proc. iki 412,9 mln. eurų, penktadienį pranešė „Agrochema“.

„Agrochemos“ generalinis direktorius Aurimas Lukoševičius sako, kad gerų rezultatų davė 2024 metų pabaigoje pradėta keisti pardavimų strategija: „Didėjo visų mūsų sričių pardavimai: trąšų, augalininkystės produktų, mažmeninės prekybos. Grūdų supirkimo ir grūdų pardavimo apimtys taip pat augo.“

Bendrovė 2025-aisiais pardavė 15 proc. daugiau trąšų Baltijos šalyse, 13 proc. daugiau grūdų pasaulio rinkoms. Daugiausia lietuviškų grūdų eksportuota į Ispaniją, Nigeriją, Ganą ir pietines Afrikos valstybes.

Įmonė taip pat pradėjo pardavinėti savo sukurtas organines trąšas iš jūros dumblių ekstrakto.

„Agrochemos“ grupėje yra „Agrochema“, „Agrochema Latvia“ ir „Agrochema Eesti“.

