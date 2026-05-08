„Agrochemos“ pelnas augo beveik penkiskart iki 3,5 mln. eurų

Grupės pajamos augo 13,6 proc. iki 412,9 mln. eurų, penktadienį pranešė „Agrochema“.
„Agrochemos“ generalinis direktorius Aurimas Lukoševičius sako, kad gerų rezultatų davė 2024 metų pabaigoje pradėta keisti pardavimų strategija: „Didėjo visų mūsų sričių pardavimai: trąšų, augalininkystės produktų, mažmeninės prekybos. Grūdų supirkimo ir grūdų pardavimo apimtys taip pat augo.“
Bendrovė 2025-aisiais pardavė 15 proc. daugiau trąšų Baltijos šalyse, 13 proc. daugiau grūdų pasaulio rinkoms. Daugiausia lietuviškų grūdų eksportuota į Ispaniją, Nigeriją, Ganą ir pietines Afrikos valstybes.
Įmonė taip pat pradėjo pardavinėti savo sukurtas organines trąšas iš jūros dumblių ekstrakto.
„Agrochemos“ grupėje yra „Agrochema“, „Agrochema Latvia“ ir „Agrochema Eesti“.
