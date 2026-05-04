 „Air Baltic“ keleiviams pasiūlė naują kryptį

2026-05-04 11:09
BNS inf.

Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ pranešė vasaros sezonu pradėjusi skraidinti tarp Vilniaus ir Šveicarijos miesto Ciuricho.

„Air Baltic" keleiviams pasiūlė naują kryptį / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Bendrovė į didžiausią Šveicarijos oro uostą gegužę skraidins du, o iki spalio pabaigos – tris kartus per savaitę, pirmadienį pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).

„Šie skrydžiai ne tik suteiks papildomo lankstumo siekiantiems nuvykti į Ciurichą darbo, atostogų tikslais ar aplankyti artimųjų, bet ir sustiprins susisiekimą su vienu svarbiausių skrydžių centrų regione“, – pranešime teigė LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus.

„Air Baltic“ dirba visuose trijuose Lietuvos oro uostuose – Vilniaus, Kauno ir Palangos, vasaros sezonu siūlo daugiau nei 110 maršrutų iš trijų Baltijos šalių.

