„Akola group“ EBITDA per devynis mėnesius smuko iki 66 mln. eurų

Grupė uždirbo 26 mln. eurų grynojo pelno – 18 proc. mažiau (32 mln. eurų), jos konsoliduotos pajamos siekė 1,11 mlrd. eurų – 5 proc. mažiau (1,12 mlrd. eurų), trečiadienį pranešė „Akola group“.
„Akola group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika sako, kad šiemet įmonės veiklos rezultatai normalizavosi, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jie buvo pasiekę vieną aukščiausių lygių.
„Trečiajame ketvirtyje žemės ūkio grandinė patyrė spaudimą dėl derliaus kokybės, kainų korekcijų ir sąnaudų augimo. Tuo metu maisto gamybos segmentas išlaikė stiprų pelningumą ir užtikrino grupės rezultatų stabilumą“, – pranešime teigė M. Šileika.
Pasak jo, grupė per tris ketvirčius beveik pasiekė minimalų metų normalizuotos EBITDA tikslą – 70 mln. eurų. Per visus metus ji tikisi 70–90 mln. eurų normalizuoto EBITDA.
Bendrasis „Akola group“ pelnas 2025 metų liepos – 2026 metų kovo mėnesiais siekė 133 mln. eurų, arba 1,7 proc. daugiau (130 mln. eurų), veiklos pelnas – 40 mln. eurų – 15 proc. mažesnis (47 mln. eurų).
Grupė per pusmetį pardavė 2,4 mln. tonų produkcijos – 0,8 proc. mažiau (2,42 mln. tonų).
Grupės „partnerystės su ūkininkais“ veiklos pajamos sumenko 10,5 proc. iki 762 mln. eurų, bendrasis pelnas – 16,6 proc. iki 54,5 mln. eurų, o veiklos pelnas – 80,7 proc. iki 4 mln. eurų, maisto gamybos – atitinkamai augo 9,9 proc. iki 361 mln. eurų, 25,7 proc. iki 72 mln. eurų ir 53,7 proc. iki 38 mln. eurų, ūkininkavimo – atitinkamai smuko 9,7 proc. iki 35 mln. eurų, mažėjo 29,5 proc. iki 2,9 mln. eurų, o veiklos nuostolis siekė 500 tūkst. eurų.
Kitų produktų ir paslaugų pajamos augo 7 proc. iki 16,6 mln. eurų, bendrasis pelnas mažėjo 14,1 proc. iki 2,8 mln. eurų, o veiklos nuostolis siekė 2 mln. eurų.
Finansiniai „Akola group“ metai prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi kitų metų birželio pabaigoje.
„Akola group“ grupėje dirba apie 5 tūkst. darbuotojų.
