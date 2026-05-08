„Amber Grid“ pajamos šiemet augo 58 proc.

Tuo metu grynasis pelnas siekė 15,8 mln. eurų – 3,8 karto daugiau (4,2 mln. eurų), pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) buvo 23,3 mln. eurų – 2,6 karto daugiau (8,9 mln. eurų), pranešė įmonė.
„Pirmąjį šių metų ketvirtį dujų perdavimas didėjo tiek Lietuvoje, tiek regione. Šį augimą daugiausia lėmė užsitęsusi ir šaltesnė nei įprasta žiema, dėl kurios reikšmingai padidėjo dujų poreikis šilumos ir energijos gamybai. Didesni perdavimo kiekiai lėmė reikšmingai geresnius bendrovės finansinius rodiklius“, – pranešime sakė „Amber Grid“ finansų direktorius Gytis Fominas.
Tuo metu koreguotas pelnas mažėjo 15,8 proc. iki 3,2 mln. eurų (prieš metus – 3,8 mln. eurų), koreguota EBITDA išliko nepakitusi ir siekė 8,3 mln. eurų.
Pirmąjį ketvirtį bendrovė fiksavo 1,47 mln. eurų gamtinių dujų sąnaudas arba 3,1 karto mažiau nei prieš metus (4,6 mln. eurų). Teigiamą pokytį lėmė sumažėjęs balansavimo dujų poreikis, kuriam įtakos turi nauja tranzito į Kaliningradą sutartis.
Lietuvoje buvo suvartota 6,77 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 19 proc. daugiau nei prieš metus, augimą lėmė užsitęsusi ir šaltesnė nei įprasta žiema, dėl kurios smarkiai padidėjo dujų poreikis šilumos ir energijos gamybai.
Pajamos iš dujų perdavimo veiklos padidėjo dukart iki 32,7 mln. eurų.
