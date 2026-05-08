 „Analekta“ atleidžia visus 50 darbuotojų

2026-05-08 16:59
Marta Kraujelytė (ELTA)

Vilniuje registruota krovininio kelių transporto, logistikos įmonė „Analekta“ bankrutuoja ir atleidžia visus 50 darbuotojų, pranešė Užimtumo tarnyba. 

„Analekta" atleidžia visus 50 darbuotojų / D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Užimtumo tarnyba gavo pranešimą iš Nemokumo administratoriaus apie grupės darbuotojų atleidimą „Analekta“. Įspėti visi 50 įmonės dirbančiųjų“, – nurodė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.

Pasak jos, atleidimų priežastis – įmonės bankrotas. Atleidimai numatomi gegužės 27 dieną, 46 iš darbo neteksiančių asmenų – vilkikų vairuotojai.

Remiantis Registrų centro informacija, Vilniaus apygardos teismas balandžio 17 d. nutartimi tenkino įmonės vadovo prašymą iškelti bankroto bylą.

Bendrovės direktoriaus teigimu, pernai dėl susidariusių aplinkybių logistikos srityje visoje Europoje bei kaimyninėse šalyse, bendrovės veikla pasidarė nuostolinga, sutriko atsiskaitymai su pirkėjais.

Vasario 24 dienos duomenimis, nurodoma, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 702,3 tūkst. eurų. Taip pat teigiama, kad įmonei pareikšti ieškiniai dėl skolų priteisimo.

Kaip skelbiama Registrų centre, įmonės pajamos užpernai siekė 6,56 mln. eurų, grynasis pelnas – 16,89 tūkst. eurų. Tuo metu 2023-iaisiais pajamos siekė 5,09 mln. eurų, grynasis pelnas – 51,38 tūkst. eurų.

1993 metais Vilniuje registruotą bendrovę valdo Estijos „Consologistic Grupp“. 

