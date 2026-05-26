Atskleista, kaip buvo pavogti gyventojų registrų duomenys

„Žiniasklaidoje paminėta informacija apie Migracijos departamentą yra tiesa“, – žurnalistams antradienį sakė A. Maskoliūnas.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
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(be temos)
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