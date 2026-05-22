„Auga group“ 18,6 mln. eurų nuostolį perkels į kitus metus

Tokį sprendimą bendrovės akcininkai priėmė penktadienį, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Auga group“.
Kaip rodo grupės pelno-nuostolio paskirstymo projektas, 469 tūkst. eurų skirta akcijų opcionų darbuotojams sąnaudoms padengti.
„Auga group“ pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pernai siekė 9,99 mln. eurų (2024 metais – 0,08 mln. eurų), pajamos – 51,48 mln. eurų ir buvo 7 proc. mažesnės nei 2024 metais.
Kaip rašė BNS, „Auga Group“ akcininkams ir kreditoriams pernai rugpjūtį patvirtinus restruktūrizavimo planą, rugsėjį jam pritarė ir Vilniaus apygardos teismas. Iki 2029 metų pabaigos „Auga Group“ tikisi visiškai padengti savo finansinius įsipareigojimus, sumažindama skolą nuo 83,4 mln. eurų iki nulio.
„Auga Group“ šių metų pradžioje už 8,46 mln. eurų pardavė grybų verslo bendrovę „Baltic Champs“ Latvijos kapitalo Mhitarjanų šeimos įmonei „Global Champs“. Kaip teigiama pranešime, šio verslo pardavimas sumažino finansinius įsipareigojimus 11,6 mln. eurų.
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