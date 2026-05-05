„Civinity“ perka liftų inžinerijos verslą Pietų Europoje, kuris sugeneruoja apie 19 mln. eurų pajamų

Pirmuoju žingsniu buvo pasirašytas susitarimas dėl įsigijimo, o sandorio užbaigimas numatomas per keletą mėnesių. Galutinė sandorio vertė bus užfiksuota prieš sandorio užbaigimą.
Šio įsigijimo finansavimui grupė išleido 893 000 Eur nominalios vertės privačių obligacijų, kurias išpirko INVL Bridge Finance. Obligacijos išleistos papildant jau esamą privačių obligacijų emisiją, nekeičiant esminių emisijos sąlygų.
Planuojamas sandoris „Civinity“ grupei svarbus ne vien geografine prasme. Pagal apimtį tai yra verslas, kurio metinės pajamos prilygsta maždaug penktadaliui pernai audituotų grupės pajamų. Tai reiškia, kad kalbama ne apie simbolinį portfelio papildymą, o apie įsigijimą, kuris gali pastebimai sustiprinti grupės inžinerinį svorį ir atverti naują plėtros etapą už namų rinkų ribų.
„Iki šiol daug mūsų sandorių stiprino pozicijas segmentuose, kuriuose jau veikėme Baltijos šalyse. Šis žingsnis yra kitoks. Jis mums suteikia ne tik papildomas pajamas, bet ir veikiančią inžinerinę platformą regionuose, į kuriuos organiškai įeiti būtų gerokai lėčiau ir brangiau“, – sakė „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Liftų inžinerija „Civinity“ atveju atrodo nuoseklus žingsnis. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sistemų grupė plečiasi į sritį, kurioje svarbus ne vien montavimo pajėgumas, bet ir aukšta techninė kompetencija, sertifikavimas, saugos reikalavimai bei gebėjimas dirbti su skirtingų rinkų užsakovais. Kitaip tariant, tai segmentas su aukštesne įėjimo kartele, kuriame vietinė patirtis ir reputacija dažnai yra tiek pat svarbios, kiek kapitalas.
„Iki šiol Baltijos šalių paslaugų grupės dažniausiai augo namų rinkose, kaimyninėse valstybėse arba per pasklaugų eksporto projektus. Savo įsigijimą, kuomet perkame Kroatijoje, Slovėnijoje ir kitose Europos šalyse veikiančią įmonę, mums reiškia kitą plėtros modelį – kai perkama ne pavienė įmonė vienoje šalyje, o platforma su kelių rinkų patirtimi. Tuo pačiu, tai mums yra kelias keisti grupės mastą ir profilį. Jei ankstesni sandoriai pirmiausia stiprino būsto priežiūros ar susijusių paslaugų portfelį, dabar ryškiau pasukome į inžineriją ir tarptautinę diversifikaciją“, – akcentavo D. Jacka.
Tai svarbu ir todėl, kad pati rinka šiuo metu nėra vienalytė. Tradicinė pastatų priežiūra yra santykinai stabili, tačiau jos augimo tempas natūraliai ribotas. Tuo metu specializuotos inžinerinės sritys, ypač ten, kur reikalinga aukštesnė kvalifikacija ir sudėtingesni projektai, suteikia kitą mastelio ir geografinės plėtros potencialą. Dėl to toks įsigijimas leidžia „Civinity“ ne tik didinti pajamas, bet ir perbalansuoti patį verslo portfelį.
Papildomą svorį šiam sandoriui suteikia ir dabartinis perkamos įmonės savininkas. „Sdiptech“ yra vieša Švedijos infrastruktūros technologijų grupė, kurios akcijos kotiruojamos „Nasdaq Stockholm“, o pati grupė specializuojasi nišinėse technologijų, sprendimų ir paslaugų bendrovėse, prisidedančiose prie tvaresnės, efektyvesnės ir saugesnės infrastruktūros kūrimo. 2025 m. pabaigoje „Sdiptech“ skelbė apie maždaug 5 mlrd. Švedijos kronų pardavimų apimtis, turėjo daugiau kaip 2,1 tūkst. darbuotojų.
Tai rodo, kad „Civinity“ grupė įžengia į kitą susijungimų bei įsigijimų etapą, kuriame konkuruoja ne tik dėl vietinių Baltijos šalių verslų, bet ir dėl kitose šalyse veikiančių bendrovių. Tai paprastai reiškia aukštesnį reikalavimų lygį pačiam pirkėjui – tiek finansinio pajėgumo, tiek valdymo kokybės, tiek gebėjimo integruoti skirtingose rinkose veikiančias komandas, komentuoja D. Jacka.
„Kai grupė išeina už savo tradicinės geografijos ribų, svarbiausia tampa tai, kaip greitai pavyksta susieti skirtingas kompetencijas, standartus ir rinkų logiką į vieną veikiančią sistemą. Todėl tokį įsigijimą vertiname kaip naujos platformos, kurią toliau plėtosime, kūrimą“, – aiškino „Civinity“ valdybos pirmininkas D. Jacka.
Planuojamas sandoris taip pat natūraliai papildo ir naujausią grupės augimo kryptį. Po 2025 metų, kai „Civinity“ pajamos perkopė 100 mln. eurų ribą, grupė vis aiškiau pereina prie didesnio masto transformacijos per įsigijimus. Kai sandoris bus užbaigtas, jis taps vienu ryškesnių signalų, kad Baltijos šalyse susiformavusios paslaugų grupės jau pradeda veikti kaip regioniniai konsolidatoriai platesnėje Europos erdvėje.
