„Compensa Life“ Lietuvos filialui – 250 tūkst. eurų bauda

Be to, bendrovės platinami investicinio gyvybės draudimo produktai dėl netinkamo vertinimo kai kuriais atvejais neatitiko klientų poreikių.
LB pranešė vertinęs, kaip 2022–2024 metais įmonė laikėsi reikalavimų.
Bendrovė kreipėsi į Lietuvos banką dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. Ji įsipareigojo tobulinti produktus orientuodamasi į vertę klientams, atlikti produktų priežiūros ir valdymo vidaus auditą bei daliai klientų iki gegužės pabaigos pritaikyti individualiai nuolaidas, apie kurias informuos asmeniškai.
Įvertinęs visą informaciją LB nusprendė sudaryti administracinį, arba taikos susitarimą su įmone, o už pažeidimus skyrė baudą.
„Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ pozicija
„Compensa Life Vienna Insurance Group SE“, veikianti per filialą Lietuvos Respublikoje, ir Lietuvos bankas sudarė administracinį susitarimą.
Lietuvos bankas 2025 m. atliko „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ Lietuvos filialo patikrinimą. Svarbu pabrėžti, kad buvo tikrinami istoriniai veiklos aspektai, apimantys laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Vykdydami veiklą siekiame aukščiausių standartų ir atitikties teisės aktų reikalavimams, nuolat tobuliname savo produktus ir procesus. Viso patikrinimo metu atvirai ir betarpiškai bendradarbiavome su Lietuvos banku, atsakėme į visus klausimus, savo iniciatyva papildomai parengėme ir su Lietuvos banku suderinome identifikuotų trūkumų šalinimo planą, kurį sėkmingai įgyvendinome. Su Lietuvos banku sudarytą administracinį susitarimą vykdysime visa apimtimi.
Bendrovei skirta 250 000 eurų poveikio priemonė ir susitarta pritaikyti daliai klientų individualias nuolaidas. Apie pritaikytas individualias nuolaidas klientai bus informuoti asmeniškai, jiems jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.
