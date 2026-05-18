 „Compensa“ pelnas Baltijos šalyse pernai augo 25 proc.

2026-05-18 10:46
BNS inf.

Baltijos šalyse veikiančios ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ pelnas prieš mokesčius pernai augo 25,3 proc. ir siekė 10,9 mln. eurų, pajamos – 9,7 proc. iki 295,4 mln. eurų, pirmadienį pranešė bendrovė.

„2025-ieji „Compensa“ bendrovei buvo reikšmingi metai – pasiekėme ambicingus tikslus ir sėkmingai veikėme itin dinamiškoje Baltijos šalių rinkoje. Baltijos šalių regione pagal užimamą rinkos dalį įtvirtinome savo poziciją tarp trijų didžiausių rinkos lyderių“, – pranešime teigė įmonės generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Deividas Raipa.

Pasak bendrovės, pajamų augimą skatino savanoriško draudimo segmentų augimas.

Lietuvos rinka įmonei generavo 134,1 mln. eurų, arba 45,4 proc. visų pajamų, Latvijos – 91,2 mln. eurų (30,9 proc.), Estijos – 70,1 mln. eurų (23,7 proc.).

Išmokos per metus išaugo 4,1 proc. iki 160 mln. eurų.

Investicinis turtas 2025 metų pabaigoje, palyginti su 2024 metų pabaiga, padidėjo 17 proc. ir siekė 276,8 mln. eurų.

100 proc „Compensa Vienna Insurance Group“ akcijų valdo Austrijos bendrovė „Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe“.

