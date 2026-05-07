Danijos fondas baigė „Brolis Defence Group“ įsigijimo sandorį

„Etna“ įsigijo beveik 60 proc. įmonės akcijų, BNS patvirtino vienas jos įkūrėjų ir akcininkų Dominykas Vizbaras.
Tai vienas pirmųjų tokio masto svertinių išpirkimo sandorių (angl. leveraged buyout, LBO) Baltijos šalyse. Neįvardijamą paskolą jam suteikė SEB bankas, ketvirtadienį pranešė vienintelis finansavimo organizatorius SEB.
SEB komunikacijos projektų vadovė Laima Staknytė-Patinskienė BNS teigė negalinti atskleisti paskolos sumos.
Kaip pranešta kovą, sandoris yra didžiausia iki šiol privataus kapitalo investicija gynybos sektoriuje Baltijos šalyse.
Pagal susitarimo sąlygas „Brolis Defence Group“ įkūrėjai – Kristijonas, Augustinas ir D. Vizbarai – išlaikys maždaug 40 proc. įmonės akcijų.
„Etna“ partneris ir vienas įkūrėjų Florianas Funkas sako, kad „Brolis Defence Group“ yra išskirtinė Europos gynybos technologijų sėkmės istorija.
„Džiaugiamės galėdami palaikyti įspūdingą kūrėjų komandą ir jų sukurtą organizaciją – inovatyvią bendrovę, kuri NATO ir jos sąjungininkų klientams tiekia pasaulinio lygio elektrooptinių jutiklių sprendimus. Pats sandoris buvo sudėtingas“, – pranešime sakė F. Funkas.
Pasak jo, „Etnai“ šis sandoris suteikia galimybę investuoti į strategiškai svarbią Lietuvos technologijų platformą ir palaikyti ją kitoje augimo fazėje, didinant gamybos apimtis ir plečiant veiklą tarptautiniu mastu.
„Šio sandorio įgyvendinimas rodo tolesnę Lietuvos ir Baltijos šalių rinkos raidą, gebančią pasiūlyti pažangius finansavimo sprendimus ir pasirengusią pritraukti ilgalaikes investicijas“, – pranešime sakė SEB verslo bankininkystės vadovas Tadas Jonušauskas.
D. Vizbaras BNS teigė, kad „Etna“ fondas dar labiau sustiprins įmonės pozicijas Europoje.
„Danijos fondas, už kurio stovi švedai, danai ir vokiečiai, sustiprina mūsų dar pozicijas. Mes jau esame Europoje matomi, bet ši investicija dar į kitą lygį (pakels įmonę – BNS). Atsiras pridėtinė vertė eiti į tas rinkas, kur yra aktualu, kieno tai yra kapitalas, kadangi gynyba yra politinis dalykas, tai kai įmonė tampa danų, švedų ir vokiečių kapitalo, tai visai kitaip žiūri ir kariuomenės, užsakovai“, – BNS sakė D. Vizbaras.
Anot D. Vizbaro, šalių kariuomenės palankiau žiūri į įmones, kurių dalis savininkų yra jų valstybės piliečiai.
„Kiekviena šalis žiūri, kad gynybos srityje, kad kuo daugiau pinigų būtų palikta savo šalyje. Kai akcininkai ir investuotojai yra dar ir tų šalių piliečiai, tai reiškia, kad tie pinigai iš dalies lieka ir tose šalyse“, – sakė jis.
Vienas iš įmonės įkūrėjų kalbėjo, kad išaugus bendrovės kapitalui atsiranda galimybės plėstis įsigyjant kitą įmonę ar technologiją.
„Atsiveria galimybės su šituo fondu ir rimtesnės plėtros – galbūt nusipirkti kažkokią įmonę, technologiją, kuri nebūtinai yra Lietuvoje. Čia daug galimybių, manau, kad atveria“, – svarstė jis.
Kaip skelbta kovą, „Brolis Defence Group“ ir toliau veiks tuo pat prekės ženklu, vadovybe ir veiklos struktūra.
Iki sandorio „Brolis Defence Group“ akcijas valdė 20 akcininkų – keliolika fizinių asmenų bei penkios bendrovės, iš jų tris valdo broliai Vizbarai, rodo Registrų centrų duomenys.
„Etna“ fondas orientuotas į Europos gynybą, kibernetinį saugumą ir kritinės infrastruktūros apsaugą, jis investuoja visoje Europoje.
„Brolis Defence Group“ kuria ir gamina elektrooptines ir lazerines sistemas gynybos ir saugumo reikmėms, aptarnauja ginkluotąsias pajėgas daugiau nei 40 šalių. Grupė tapo svarbiu Europos tiekėju NATO sąjungininkams, siūlančiu taikymo lazerius, termovizorius, naktinio matymo ir trumpųjų bangų infraraudonųjų spindulių technologijas.
„Brolis Defence Group“ konsoliduotos pajamos pernai siekė 48,5 mln. eurų ir buvo 2,7 karto didesnės nei užpernai (18 mln. eurų). Įmonė uždirbo 15,7 mln. eurų grynojo pelno – 5,6 karto daugiau (2,8 mln. eurų), rodo jos ataskaita, pateikta Registrų centrui.
