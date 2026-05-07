Dėl dyzelino akcizo pasisakė verslas: ko jie prašo?

Pramonininkų, Verslo, Darbdavių, Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos bei asociacija „Investors' Forum“ Seimo komitetams išsiuntė bendrą prašymą pakoreguoti Akcizų įstatymą, ketvirtadienį pranešė organizacijos.
Jos siūlo leisti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kokiam laikui gali būti leista grąžinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo.
„Degalai būtų įsigyjami Lietuvoje veikiančiose degalinėse, pagal nustatytus kriterijus būtų identifikuojami tinkami subjektai ir transporto priemonės, remiantis įsigijimo dokumentais automatiškai apskaičiuojama grąžintina akcizo dalis, o grąžinimas vykdomas per VMI administruojamą sistemą, užtikrinant duomenų kryžminę patikrą“, – teigiama pranešime.
Verslo atstovų laiške teigiama, kad Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų, nes vežėjai degalus pilasi o kaimyninėse šalyse, kur dyzelinas pigesnis.
„Kaimyninėse šalyse yra įsigyjami degalai, jose sumokami su tuo susiję mokesčiai, o transporto priemonės ir toliau naudojasi Lietuvos keliais bei išmeta su tuo susijusį CO2“, – teigiama laiške.
Remiantis VMI duomenimis jos teigia, kad dyzelino pardavimai Lietuvoje pernai sumažėjo 15 proc., valstybė negavo 90–123 mln. eurų akcizų pajamų.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas kiek anksčiau sakė skeptiškai vertinantis dalies verslo siūlymą laikinai sumažinti dyzelino akcizą grąžinant transporto įmonėms dalį mokesčio, tačiau sakė, kad siūlymas svarstomas – anot jo, tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui.
Tačiau K. Vaitiekūnas abejojo, ar tokia priemonė padėtų grąžinti į Lietuvos degalines vežėjus, vykstančius per šalį tranzitu ir degalus pilančius kaimyninėse šalyse.
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas anksčiau sakė, kad verslui siūloma grąžinti dalį sumokėto akcizo, kad degalų kainos būtų konkurencingesnės nei kaimyninėse šalyse.
Kaip rašė BNS, siekiant kiek atpiginti itin smarkiai dėl karo Artimuosiuose Rytuose pabrangusį dyzeliną, Seimas dviem mėnesiams sumažino jo akcizą.
