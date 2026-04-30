 Departamentas įspėja klientus: kitą savaitę galimi migracijos paslaugų teikimo sutrikimai

2026-04-30 11:44
BNS inf.

Kitą pirmadienį dvi dienas planuojami didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos MIGRIS atnaujinimo darbai.

Kaip ketvirtadienį pranešė Migracijos departamentas, gegužės 4–5 dienomis galimi svetainės www.migracija.lt veiklos ir teikiamų paslaugų sutrikimai.

Skelbiama, kad šie trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams.

Departamentas prašo klientų, esant galimybei, nesinaudoti svetainės www.migracija.lt teikiamomis paslaugomis šventinį ilgąjį savaitgalį bei ateinančios savaitės pradžioje, kadangi atnaujinus svetainę keisis jos struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai.

Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus.

