Elektromobilių gamintoja „Polestar“ rugsėjį įsikurs Vilniuje

„Polestar“ centras įsikurs „Sostenos“ atstovybėje Ukmergės gatvėje.
Įmonė plečiasi į visas Baltijos šalis ir pirmąjį centrą atidarys Taline birželį o salonas Rygoje duris atvers vasaros pabaigoje arba ankstyvą rudenį.
Baltijos šalys išsiskiria augančia ir modernia įkrovimo stotelių infrastruktūra, teigiama pranešime.
Pasak „Polestar“ komercijos vadovo Scotto Dickeno (Skoto Dikeno), plėtra yra natūralus žingsnis siekiant šiemet išplėsti bendrovės atstovybių tinklą Europoje iki 250 prekybos ir techninės priežiūros centrų.
Plėtra įgyvendinama bendradarbiaujant su oficialiu „Volvo Cars“ importuotoju Baltijos šalyse „Volvax Baltic“.
Europa išlieka didžiausia „Polestar“ rinka – joje pirmąjį šių ketvirtį buvo parduota 78 proc. visų „Polestar“ automobilių.
Pagrindinė „Polestar“ būstinė įsikūrusi Geteborge, Švedijoje, o automobiliai parduodami 28 pasaulio šalyse.
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