Elektroninių ryšių sektoriaus pajamos augo

Didžiausią dalį – 153,79 mln. eurų arba 65 proc. visų sektoriaus pajamų – sudarė duomenų perdavimo paslaugos, skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
RRT pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad e. ryšių sektoriuje didžiausią vertę vis labiau kuria duomenų perdavimo infrastruktūra ir jos pagrindu veikiančios skaitmeninės paslaugos.
„Elektroninių ryšių tinklai tampa vis svarbesne infrastruktūra ne tik gyventojų komunikacijai, bet ir verslo, viešojo sektoriaus, transporto, energetikos bei kitų skaitmenizuojamų sektorių veiklai“, – pranešime sakė J. Šovienė.
Pirmąjį ketvirtį bendras išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis mobiliojo ryšio tinklais siekė 592,27 petabaitus (PB) – 25,6 proc. daugiau nei prieš metus. Vienas paslaugų gavėjas per mėnesį vidutiniškai sunaudojo 49,21 gigabaitą (GB) duomenų – 19,8 proc. daugiau.
Vienam mobiliojo ryšio paslaugų gavėjui tenkantis vidutinis kalbėjimo minučių skaičius sumažėjo 4,3 proc. iki 202,2 – anot RRT, tai rodo, kad tradicinį kalbinį ryšį vis sparčiau keičia skaitmeninės komunikacijos paslaugos.
Šių metų pirmąjį ketvirtį SIM kortelių, naudojančių 5G ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas, skaičius siekė 1,1 mln. – 75,2 proc. daugiau nei prieš metus. Vienas 5G paslaugų gavėjas per mėnesį vidutiniškai sunaudojo 57,9 GB duomenų – 6,8 proc. daugiau nei prieš metus.
RRT vertinimu, 5G technologijos Lietuvoje tampa vis plačiau naudojama kasdienio ryšio infrastruktūros dalimi, o augantis duomenų vartojimas didina poreikį užtikrinti pakankamus tinklų pajėgumus ir investicijas į infrastruktūrą.
Naujausi komentarai