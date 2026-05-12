„Elektrum Lietuva“: elektros energijos kainos šoktelėjo daugiau nei dvigubai

Tiek pat elektra brango ir kaimyninėje Latvijoje, kur jos kaina siekė 100,19 Eur/MWh. Tuo metu Estijoje elektros kaina per savaitę ūgtelėjo 94 proc. – iki 79,18 Eur/MWh.
Bendrovės teigimu, kainų augimą daugiausia lėmė mažesnė vėjo elektrinių gamyba, išaugęs elektros poreikis bei 31 proc. sumažėjęs importas iš Švedijos prekybos zonos, kur kainų lygis buvo aukštesnis.
„Praėjusią savaitę elektros kainų šuolį regione daugiausia lėmė gerokai sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba Šiaurės šalyse. Baltijos regione papildomą spaudimą kainoms darė išaugęs elektros poreikis Lietuvoje bei mažesni elektros importo srautai iš Švedijos. Kainų skirtumus tarp Baltijos šalių taip pat lėmė riboti tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai ir vykdomi jungčių remonto darbai“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų vadovas Mantas Masalskis.
Praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba „Nord Pool“ regione, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 18 proc., Baltijos šalyse – 3 proc. Tuo metu saulės elektrinių gamyba „Nord Pool“ regione augo 5 proc., o Baltijos šalyse – 17 proc.
Bendras elektros energijos poreikis Baltijos šalyse per savaitę augo 2 proc. iki 474 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje elektros vartojimas padidėjo 18 proc., o Latvijoje ir Estijoje sumažėjo atitinkamai 6 proc. ir 12 proc.
Elektros energijos gamyba Baltijos šalyse per savaitę augo 7 proc. iki 438 GWh. Lietuvoje gamyba padidėjo 7 proc., Estijoje – 22 proc., o Latvijoje sumažėjo 3 proc.
Per savaitę Baltijos šalys kartu pagamino 92 proc. regione suvartotos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 100 proc. suvartotos elektros energijos, Latvijoje – 94 proc., Estijoje – 78 proc.
Naujausi komentarai