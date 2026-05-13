„Epso-G“ vadovas: „Rheinmetall“ gamyklos statybos kiek atsilieka nuo idealaus grafiko

Anot Mindaugo Keizerio, nuo oficialios statybų pradžios pernai lapkritį iki šiol jau atlikta apie penktadalį visų darbų, jie kiek vėluoja dėl užsitęsusios žiemos. Jo teigimu, nauja gamykla turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį.
„Pagal tą grafiką, kurį tikimės turėti, (statybos – BNS) nuo idealaus šiek tiek atsilieka. Atsilieka dėl labai gilios ir užsitęsusios žiemos, nes nebuvo galimybės daryti tam tikrų darbų. Nes paskui būtume turėję pasekmes dėl technologinių dalykų“, – trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete sakė M. Keizeris.
„Bendras rangos darbų baigtumas, galima pasakyti labai apibendrinant, yra apie 20 procentų“, – kalbėjo jis.
„Epso-G“ vadovo teigimu, kaip ir planuota anksčiau, šaudmenų gamyba naujoje gamykloje turėtų prasidėti maždaug 2027 metų viduryje.
„Rheinmetall“ komunikavo šiek tiek ankstesnius terminus. Mano suvokimu, turbūt esame vis dar toje situacijoje, kad gamyba prasidės 2027 metų viduryje. Bandome kol kas laikytis šito termino. Tai nėra lengvas procesas“, – sakė M. Keizeris.
„Dabartiniame etape didelio aliarmo nėra pagrindo kelti“, – pridūrė jis.
Anot „Epso-G“ vadovo, dabar 340 hektarų ploto statybvietėje netoli Baisogalos statoma 40 skirtingų pastatų – prioritetas skiriamas gamybos linijų įrengimui, mažiau pažengusi administracinių pastatų statyba.
„Epso-G“ per antrinę bendrovę „Epso-G Invest“ valdo 48 proc. bendros su „Rheinmetall“ gamyklai įkurtos bendrovės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų. Vokietijos koncernas kontroliuoja 51 proc. jos akcijų, likęs 1 proc. priklauso Giraitės ginkluotės gamyklai.
Pasak M. Keizerio, „Rheinmetall“ pati tiesiogiai kontroliuoja rangovą ir statybas: „Iš savo pusės prisidedame, kad procesas nestrigtų.“
155 mm šaudmenų gamyklos statybos oficialiai pradėtos 2025-ųjų lapkričio pradžioje.
Koncernas Lietuvoje taip pat planuoja statyti maždaug 400 mln. eurų vertės šių artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą.
