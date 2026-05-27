 ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį

ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį

2026-05-27 17:19
ELTOS inf.

Didesnės nei 100 kilovoltų (kW) galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

<span>ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį</span>
ESO įspėja elektrinių savininkus: šis terminas baigsis sekmadienį / A. Ufarto / BNS nuotr.

ESO teigimu, šis reikalavimas taikomas įrenginiams, kurių įrengtoji galia viršija 100 kW, ir daugiausia aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrines bei energijos kaupimo sistemas.

„Pereinamasis laikotarpis baigiasi gegužės 31 d., todėl deklaracijų dar nepateikusius klientus raginame neatidėlioti – atlikti auditus, susitvarkyti dokumentus ir pasilikti laiko rezervą galimoms korekcijoms, jei jų prireiktų“, – pranešime cituojama ESO atstovė Rasa Juodkienė.

ESO duomenimis, deklaracijas šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. 

Šiame straipsnyje:
ESO
terminas
pateikti deklaracijas
saulės elektrinės
energijos kaupikliai

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Komentarai

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Komentarai

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Jonas
Mano pažįstamam, kuris apie elektrosaugą neturi supratimo, saulės elektrinę firma sumontavo ant gyvenamo namo stogo, keitiklį sumontavo to pastato katilinėje, kurioje yra dujinis katilas, rekupiratorius. Laidus nuo stogo į keitiklį įvedė pro katilinįs vėdinimo šachtą (kaminą). Firma pati sumontavo, sau išrašė pažymą (kad sumontuota), kurią pateikė el. sistemai, kad ši leistų prijungti prie el tinklų. Ir ši tiksinti bomba veikia ir jau atsipirko. Tai kokia čia gali būti kalba apie saugumo atatikties deklaraciją, kai montuojanti firma ir el. sistema pati groja ir pati šoka?
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