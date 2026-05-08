„Fegdos“ vadovas: esam pasiruošę savo lėšomis perkloti visą šį kelią

Kaip BNS teigė Jonas Jablonskis, darbai preliminariai galėtų kainuoti daugiau nei 3 mln. eurų.
Pasak jo, įmonė jau artimiausiu metu pasiūlys ministerijai nebeieškoti nepriklausomo eksperto, o leisti įmonės lėšomis perkloti kelią.
„Mums šitas kelias jau labai atsibodo ir norime kuo greičiau sutvarkyti. (...) Dabar, kai ekspertizės pirkimas kažkokiu būdu neįvyko, tai mes kreipsimės greitu metu į Krašto apsaugos ministeriją, kad galime greičiau apsisukti negu valstybinės institucijos, ateiti su savo sprendimais ir padaryti naują projektą, jį su tarptautiniais ekspertais prasiekspertuoti ir išeiti dirbti dar šiais metais“, – BNS sakė J. Jablonskis.
„Mes viduje turime sprendimą perkloti (visą kelią – BNS). Nors ten yra defektų 0,019 procento, mums reputacinė žala, kai mus tąso po žiniasklaidą, yra ženkliai didesnė ir nebenorim, kad mus tąsytų dar ilgiau. Tai mes sakom – perklosim“, – pridūrė jis.
Anot „Fegdos“ vadovo, ministerijai sutikus, kelio rekonstrukcija galėtų prasidėti liepą.
„Preliminariais skaičiavimais, projektui pasiruošti turbūt mėnesis, ekspertizei – mėnesis, darbams irgi kokie keturi mėnesiai. (...) Jeigu, pavyzdžiui, šiandien sutariam, tai turbūt liepos mėnesį prasidėtų darbai“, – tikino J. Jablonskis.
Pasak jo, dar nėra tiksliai paskaičiuota, kiek reikėtų lėšų kelio rekonstrukcijai, tačiau preliminariai darbai galėtų kainuoti virš 3 mln. eurų.
„Nėra identiška suma (6,45 mln. eurų, už kiek 2023 metais nutiesė kelią – BNS), bet manau, kad į pusę sumos turėtume atsiremti. Dar mes tiksliai nesiskaičiavom, kadangi kainos pradėjo svyruoti po tam tikrų karinių invazijų. Kai (ministerija – BNS) uždegs žalią šviesą, tada jau eisim skaičiuotis“, – sakė įmonės vadovas.
Portalas „Delfi“ rašė, jog vasarį paskelbtas nepriklausomos ekspertizės konkursas neįvyko atmetus visus pasiūlymus.
Kaip rašė BNS, pernai lapkritį kelią į poligoną valdanti Lietuvos kariuomenė, KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir „Fegda“ susitarė, jog bendrovė pagal ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus visame kelio ruože, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.
„Delfi“ anksčiau skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo jo tiesti iš naujo.
Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną tiesimo konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
Infrastruktūros valdymo agentūros duomenimis, į Rūdninkų poligoną nutiesta apie 30 km kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių bendras ilgis siekia 6,5 kilometro.
