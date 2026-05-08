 „Fegdos“ vadovas: esam pasiruošę savo lėšomis perkloti visą šį kelią

„Fegdos“ vadovas: esam pasiruošę savo lėšomis perkloti visą šį kelią

2026-05-08 16:36
Algimantė Ambrulaitytė (BNS)

Neįvykus Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūros skelbtam ekspertizės konkursui, kelių statybos įmonės „Fegda“ vadovas teigia, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso 4 kilometrų ilgio kelio į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną rekonstrukciją. 

Rūdninkų karinio miestelio statybos
Rūdninkų karinio miestelio statybos / P. Peleckio / BNS nuotr.

Kaip BNS teigė Jonas Jablonskis, darbai preliminariai galėtų kainuoti daugiau nei 3 mln. eurų.

Pasak jo, įmonė jau artimiausiu metu pasiūlys ministerijai nebeieškoti nepriklausomo eksperto, o leisti įmonės lėšomis perkloti kelią.

„Mums šitas kelias jau labai atsibodo ir norime kuo greičiau sutvarkyti. (...) Dabar, kai ekspertizės pirkimas kažkokiu būdu neįvyko, tai mes kreipsimės greitu metu į Krašto apsaugos ministeriją, kad galime greičiau apsisukti negu valstybinės institucijos, ateiti su savo sprendimais ir padaryti naują projektą, jį su tarptautiniais ekspertais prasiekspertuoti ir išeiti dirbti dar šiais metais“, – BNS sakė J. Jablonskis.

„Mes viduje turime sprendimą perkloti (visą kelią – BNS). Nors ten yra defektų 0,019 procento, mums reputacinė žala, kai mus tąso po žiniasklaidą, yra ženkliai didesnė ir nebenorim, kad mus tąsytų dar ilgiau. Tai mes sakom – perklosim“, – pridūrė jis.

Anot „Fegdos“ vadovo, ministerijai sutikus, kelio rekonstrukcija galėtų prasidėti liepą.

„Preliminariais skaičiavimais, projektui pasiruošti turbūt mėnesis, ekspertizei – mėnesis, darbams irgi kokie keturi mėnesiai. (...) Jeigu, pavyzdžiui, šiandien sutariam, tai turbūt liepos mėnesį prasidėtų darbai“, – tikino J. Jablonskis.

Pasak jo, dar nėra tiksliai paskaičiuota, kiek reikėtų lėšų kelio rekonstrukcijai, tačiau preliminariai darbai galėtų kainuoti virš 3 mln. eurų.

„Nėra identiška suma (6,45 mln. eurų, už kiek 2023 metais nutiesė kelią – BNS), bet manau, kad į pusę sumos turėtume atsiremti. Dar mes tiksliai nesiskaičiavom, kadangi kainos pradėjo svyruoti po tam tikrų karinių invazijų. Kai (ministerija – BNS) uždegs žalią šviesą, tada jau eisim skaičiuotis“, – sakė įmonės vadovas.

Portalas „Delfi“ rašė, jog vasarį paskelbtas nepriklausomos ekspertizės konkursas  neįvyko atmetus visus pasiūlymus.

Kaip rašė BNS, pernai lapkritį kelią į poligoną valdanti Lietuvos kariuomenė, KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir „Fegda“ susitarė, jog bendrovė pagal ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus visame kelio ruože, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.

„Delfi“ anksčiau skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo jo tiesti iš naujo.

Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną tiesimo konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.

Infrastruktūros valdymo agentūros duomenimis, į Rūdninkų poligoną nutiesta apie 30 km kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių bendras ilgis siekia 6,5 kilometro.

Šiame straipsnyje:
Fegda
vadovas
tiesti kelią
savo lėšomis
perkloti kelią
kelias į poligoną
Rūdninkų poligonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų