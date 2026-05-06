Finansų viceministras: pertvarkant muitinę darbuotojų nemažės

„Nėra plano mažinti darbuotojų“, – trečiadienį muitinės pertvarką svarstant Seimo Biudžeto ir finansų komitete žadėjo Lukas Jakubonis.
„10-12 proc. trūksta (darbuotojų – BNS)“, – sakė L. Jakubonis.
Tuo metu „aušrietis“ Dainoras Bradauskas mano, kad darbo neteks daugelis teritorinių ir specialiųjų muitinių vadovų: „Tie žmonės greičiausiai tikrai nubyrės“.
„Žiūrint į gimstamumą puikiai suprantame, kad negausime tiek žmonių, kiek reikia pilnai padengti ir uždengti“, – komitete teigė Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė.
Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30 proc. institucijai skirtų lėšų.
Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo „Sodros“ duomenys.
