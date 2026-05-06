 Finansų viceministras: pertvarkant muitinę darbuotojų nemažės

Finansų viceministras: pertvarkant muitinę darbuotojų nemažės

2026-05-06 16:12
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimui priėmus dabar svarstomą naujos redakcijos Muitinės įstatymą, numatantį sujungti aštuonias teritorines ir specialiąsias muitines į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras. 

<span>Finansų viceministras: pertvarkant muitinę darbuotojų nemažės</span>
Finansų viceministras: pertvarkant muitinę darbuotojų nemažės / A. Ufarto / BNS nuotr.

„Nėra plano mažinti darbuotojų“, – trečiadienį muitinės pertvarką svarstant Seimo Biudžeto ir finansų komitete žadėjo Lukas Jakubonis.

„10-12 proc. trūksta (darbuotojų – BNS)“, – sakė L. Jakubonis.

Tuo metu „aušrietis“ Dainoras Bradauskas mano, kad darbo neteks daugelis teritorinių ir specialiųjų muitinių vadovų: „Tie žmonės greičiausiai tikrai nubyrės“.

„Žiūrint į gimstamumą puikiai suprantame, kad negausime tiek žmonių, kiek reikia pilnai padengti ir uždengti“, – komitete teigė Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė.

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30 proc. institucijai skirtų lėšų. 

Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo „Sodros“ duomenys. 

Šiame straipsnyje:
muitinė
muitinės pertvarka
darbuotojai
sutaupyti lėšas
finansų viceministras
Lukas Jakubonis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų