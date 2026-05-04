„Fitch Ratings“ pagerino „Valstybės investicinio kapitalo“ kredito reitingą

Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai Lietuvos reitingas buvo padidintas iki A+ (stabili perspektyva), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė VIK.
Kaip teigiama pranešime, obligacijos yra besąlygiškai garantuojamos Lietuvos dėl pagrindinės sumos, palūkanų ir visų kitų pagal programą įmonės mokėtinų sumų, ir joms taikoma Lietuvos teisė.
Kaip rašė BNS, „Fitch Ratings“ visai 400 mln. eurų obligacijų programai reitingą A buvo suteikusi 2021 metais.
VIK yra netiesioginė Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje projekto dalininkė.
