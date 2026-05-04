 „Fitch Ratings“ pagerino „Valstybės investicinio kapitalo“ kredito reitingą

2026-05-04 17:53
BNS inf.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ pagerino valstybės valdomos bendrovės „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK) obligacijų kredito reitingą nuo A iki A+.

Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai Lietuvos reitingas buvo padidintas iki  A+ (stabili perspektyva), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė VIK.

Kaip teigiama pranešime, obligacijos yra besąlygiškai garantuojamos Lietuvos dėl pagrindinės sumos, palūkanų ir visų kitų pagal programą įmonės mokėtinų sumų, ir joms taikoma Lietuvos teisė.

Kaip rašė BNS, „Fitch Ratings“ visai  400 mln. eurų obligacijų programai reitingą A buvo suteikusi 2021 metais.

VIK yra netiesioginė Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamyklos Lietuvoje projekto dalininkė.

