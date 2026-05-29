„Galerija ant ratų“: „Kautros“ autobusai virto paveikslais

Du tūkstančiai lankytojų
Net dešimt tapytojos paveikslų susijungė į vientisą, nenutrūkstamą vizualinį pasakojimą, kurį stebėjo daugiau nei du tūkstančiai lankytojų.
Renginys Šančių autobusų garaže – tik simbolinė projekto „Galerija ant ratų” pradžia. Į gatves jau išriedėjo ir menininkės darbais puošti autobusai. Pirmieji išvydo ketvirtadienio vakarą vykusio renginio lankytojai.
„Pirmas įspūdis – vau! Smagu, kad Kaune atgyja tokios vietos, dabar jau laukiu ir gatvėse išvysti pačius autobusus. Miglės Kosinskaitės kūryba man gerai pažįstama, tačiau ši iniciatyva leido jos darbus pamatyti visai kitu kampu, daug didesniame formate. Maloniai nustebino“, – pasidalijo įspūdžiais vaizdo instaliaciją stebėjusi žiūrovė.
„Nesistebiu, kad tiek žmonių susirinko. Tikrai buvo verta ateiti. Prasmingai ir įdomiai praleistas vakaras. Įdomu, kuriais maršrutais kuris iš šių fantastiškai atrodančių autobusų važiuos“, – smalsavo kita dalyvė.
„Tikra atgaiva. Labai patinka keliauti autobusu. Dabar bus dar įdomiau!“ – sakė prie vieno iš autobuso, ant kurio perkeltas įspūdingas piešinys, su šeima fotografavęsis vyras.
Menininkė: nerealiai gera idėja
Menininkė M. Kosinskaitė, dalyvavusi renginyje, taip pat neslėpė jaudulio ir susižavėjimo šios iniciatyvos idėja. „Esu labai dėkinga už šį vakarą. Čia yra mano laimės valanda. Esu dėkinga ne tik už tai, kad gimsta tokios nerealios idėjos, bet ir už tai, kad jas sugeba paversti kūnu“, – į „Kautros“ vadovą Liną Skardžiuką kreipėsi M. Kosinskaitė.
Menininkės kūrinius animavusi Emilija Juzeliūnaitė pastebi, kad autorės darbai ne tik estetiški, bet ir labai mėgstami žmonių, pasižymintys lengvumu. Projektui pasirinktuose menininkės paveiksluose – gyvūnai.
„Kuriant animaciją norėjosi kuo labiau išlaikyti rankų darbo ir tapybiškumo pojūtį, todėl stengiausi palikti kuo daugiau originalių paveikslų elementų. Judesiai išliko subtilūs, neiškraipant darbų proporcijų. Įdomi užduotis buvo ne tik suanimuoti paveikslus, bet ir pritaikyti juos pastato architektūrai – jo iškilimams ir įdubimams“, – renginio metu pasakojo animatorė.
Svarbiu instaliacijos akcentu tapo ir kompozitoriaus Deivido Skridailos specialiai renginiui sukurtas muzikinis takelis.
„Pirmąja inspiracija kūrybai, žinoma, tapo pačios menininkės darbai. Muzikoje stengiausi perteikti modernų autorės žvilgsnį į gamtą ir gyvūnus – kad skambesys būtų ir artimas, ir kartu naujas. Manau, jog animacija ir muzika puikiai papildė viena kitą bei suteikė naują kvėpavimą menininkės paveikslams“, – pasakojo kompozitorius.
Iš širdies
Projektas „Galerija ant ratų“ renginiu Šančių autobusų garaže nesibaigs. Miglės Kosinskaitės kūriniais papuošti tarpmiestiniai autobusai jau netrukus leisis į kelionę po Lietuvos miestus.
Projekto idėja kilo daugiau nei 90 metų veikiančios įmonės „Kautra“ komandai. Anot jų, tai galimybė praskaidrinti kasdienybę, o praeivius supažindinti su Lietuvos menininkų kūryba.
„Mums visiems reikia daugiau šypsotis, džiaugtis net ir mažomis pergalėmis bei kasdienybės akimirkomis. Tai darėme iš širdies, norime, kad neliktų abejingų“, – komentavo „Kautros“ generalinis direktorius L. Skardžiukas.
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