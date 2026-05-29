Gasperė: prie RC prisijungta imituojant, kad tai daro Migracijos departamento darbuotojai

„Prie Registrų centro informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi Migracijos departamento darbuotojai“, – žurnalistams penktadienį sakė I. Gasperė.
„Šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi būtent Migracijos departamento darbuotojų arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, tai to tikrai negaliu patvirtinti“, – teigė ji.
Pasak jos, įsilaužėliai prie RC prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius.
„(Tyrimas turi atsakyti – BNS), ar darbuotojai patys kažkur pametė tuos slaptažodžius, ar jie buvo kažkaip kitaip paimti“, – teigė I. Gasperė.
Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo Migracijos departamento darbuotojų paskyromis bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta.
Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas.
„Mūsų Migracijos departamento sistemos yra saugios ir kiekvienas asmuo gali prisijungti prie Migracijos departamento sistemos ir patikrinti, kad jų duomenys nėra pavogti“, – sakė I. Gasperė.
„Mums sukėlė įtarimų tai, kas vyko mūsų sistemoje (...) ir kreipėmės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl to, kad manėme, kad yra įvykęs incidentas. O į Registrų centrą mes kreipėmės dar anksčiau išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis mūsų darbuotojai jungiasi prie Nekilnojamojo turto registro“, – kalbėjo ji.
Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, duomenų iš RC vagystė atskleista, vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi Migracijos departamentas.
Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visų departamento darbuotojų prisijungimai prie RC.
„Mano praktikoje pirmą kartą (nuspręsta – BNS) atnaujinti visas prieigas“, – sakė I. Gasperė.
V. Kondratovičiaus duomenimis, pasisavinti dviejų Migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. I. Gasperė teigė negalinti patvirtinti šios informacijos, kol nėra baigtas tyrimas.
„Tai mums visiems yra pamoka, kad labai svarbu yra saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, ir kad tai labai daug kainuoja“, – kalbėjo Migracijos departamento vadovė.
Nė vienas departamento darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio, pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
Tarp nukentėjusių asmenų – prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų.
Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė RC vadovas Adrijus Jusas.
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