Geležinkelius elektrifikuojanti „Elecnor“ iš „LTG infros“ bando prisiteisti 15 mln. eurų

Ispanijos bendrovės siekia prisiteisti 15,35 mln. eurų skolą ir 11,15 proc. metų palūkanas dėl, jų teigimu, nepagrįstai pakeistos darbų kainos.
Rangovės ir „LTG Infra“ nesutaria dėl 2019 metais pasirašytos 363 mln. eurų (be PVM) vertės sutarties darbų kainos indeksavimo, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) byloje tik dėl indeksavimo, o ne dėl skolos, palaikė „LTG Infros“ poziciją.
Anot Ispanijos bendrovių, skola susidarė „LTG Infrai“ dėl išaugusių statybos sąnaudų jų kainą indeksavus mažiau nei turėjo, kadangi į skaičiavimą neįtraukė pavėluotai atliktų darbų, nors sutartyje nenumatyta, kad tokie darbai neindeksuojami.
„LTG Infra“ savo ruožtu aiškina, kad skola nepagrįsta, nes darbai vėlavo dėl rangovių kaltės, todėl jos neturi teisės reikalauti kainos perskaičiavimo.
„LTG Infra“ su ieškiniais nesutinka, kadangi mano, jog darbai vėlavo dėl rangovų kaltės, todėl rangovai neturi teisės į darbų kainos indeksaciją“, – Registrų centrui pateiktoje 2025 metų ataskaitoje teigia įmonė.
LAT gegužės 13 dieną nusprendė, kad „LTG Infra“ turėjo teisę sutarties kainą padidinti mažiau nei reikalavo rangovės, nes darbai vėlavo dėl rangovių kaltės.
„Indeksuojant (perskaičiuojant) sutarties kainą privaloma atsižvelgti į darbų atlikimo vėlavimą, kai toks vėlavimas yra nulemtas rangovių kaltės ir (ar) jų rizikai priskirtų aplinkybių“, – konstatavo Aukščiausiasis Teismas, nenagrinėjęs ginčo dėl skolos iš esmės.
„LTG Infrai“ perskaičiavus sutarties kaina yra apie 423 mln. eurų – 19,7 mln. eurų mažiau nei skaičiavo rangovės.
Vilniaus apygardos teismas pernai rugpjūtį sutiko su Ispanijos įmonių pozicija, jog sutartyje nebuvo nuostatų, leidžiančių mažinti kainos indeksavimą, jei nukrypstama nuo darbų grafiko. Tuo metu LAT sutiko su šį sprendimą atmetusio Apeliacinio teismo nuomone, kad privaloma vertinti, dėl kieno kaltės darbai neatlikti laiku.
„Apeliacinės instancijos teismas (...) pagrįstai konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas klaidingai išaiškino sutartį“, – pabrėžė LAT.
„LTG Infra“ savo 2025 metų atskaitoje nurodė dėl elektrifikavimo darbų kainų indeksavimo suformavusi 20,6 mln. eurų atidėjinių.
Anksčiau „LTG Infrai“ iš „Elecnor“ yra pavykę prisiteisti 4,5 tūkst eurų baudą už darbų saugos pažeidimus, o Ispanijos įmonė bandė įpareigoti „LTG Infrą“ perskaičiuoti darbų kainą keičiantis „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) kainai už įrenginių prijungimą prie tinklų.
Pagal 2019 metų sutartį „Elecnor“ bei „Instalaciones Inabensa“ turi įrengti 363 km kontaktinį tinklą. Šiemet tęsiami darbai 321 km ilgio ruože Kaišiadorys–Klaipėda, kur pagrindiniuose keliuose jau atlikta daugiau kaip 95 proc. darbų.
