Gyventojams puolus tikrinti, ar nepavogti jų duomenys, ėmė strigti svetainė: to tikėtasi?

Tačiau Giedriaus Cinino teigimu, gyventojai tikrinti šią informaciją galės neterminuotą laiką.
„Kaip ir tikėjomės, sulaukėme labai didelio žmonių susidomėjimo. (...) Turbūt jokia sistema negali palaikyti labai didelių apkrovų ir tam tikri laikinieji strigimai iš tikrųjų galimi“, – antradienį LRT radijui teigė G. Cininas.
„Tas įrankis bus sistemoje tiek, kiek reikės ir tol, kol visi norintys galės susipažinti, ar jų asmens duomenys iš tikrųjų pateko į šį incidentą“, – pridūrė jis.
Kaip BNS sakė Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, antradienio ryte tokių svetainės lankytojų buvo labai daug.
„Srautas šiuo metu yra toks, kurį mes turime įprastai per visą dieną. Tai mes jį turim dabar per valandą – tiek klientų“, – teigė jis.
„Bandome derinti, diegti visokias priemones, kurios padėtų suvaldyti šitą srautą, bet tiesiog jis yra labai didelis“, – pridūrė Registrų centro atstovas.
Pasak G. Cinino, prisijungus prie savitarnos matosi speciali juosta, kur pateikta informacija apie duomenų apsaugos incidentą, paspaudus ją ir save identifikavus, iškart parodomi duomenys nekilnojamojo turto registruose, kurie buvo nukopijuoti.
„Priešingu atveju sistema rodys, kad jūsų asmens duomenys nebuvo atskleisti“, – teigė G. Cininas, pabrėždamas, kad tuo pačiu informuojama, kaip ir kokių veiksmų žmonėms reikia imtis, jeigu jų duomenys pasisavinti.
Jis pabrėžė, kad Registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento – visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
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