 „Ikea“ atstovė: Baltijos šalių mažmeninės prekybos įmonių atleidimai nepalies

„Ikea“ atstovė: Baltijos šalių mažmeninės prekybos įmonių atleidimai nepalies

2026-05-18 16:56
Lukas Oželis (BNS)

Švedijos baldų parduotuvių tinklo „Ikea“ valdytojai „Inter Ikea Group“ paskelbus apie 850 darbuotojų atleidimą, tai nepalies „Ikea“ mažmeninės prekybos įmonių Baltijos šalyse, sako jų atstovė.

<span>„Ikea“ atstovė: Baltijos šalių mažmeninės prekybos įmonių atleidimai nepalies</span>
„Ikea“ atstovė: Baltijos šalių mažmeninės prekybos įmonių atleidimai nepalies / A. Strumilos / BNS nuotr.

„Šiandien „Inter Ikea Group“ paskelbti pokyčiai tiesiogiai nesusiję su „Ikea“ mažmeninės prekybos organizacijomis Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje“, – pranešime teigė Inga Filipova.

Iš 850 naikinamų darbo vietų apie 300 bus Švedijoje, nurodė „Inter Ikea Group“ ir pridūrė, kad „remiantis dabartiniais planais“ galutinis poveikis bus patvirtintas proceso eigoje.

„Inter Ikea Group“ teigė, kad darbuotojai atleidžiami siekiant supaprastinti grupės struktūrą.

„Ikea“ į Baltijos šalis įžengė 2013 metais, kai Vilniuje buvo atidaryta pirmoji parduotuvė.

Nuo 2024 metų pabaigos Baltijos šalių „Ikea“ mažmeninės prekybos įmonės priklauso bendrovei „Inter Ikea Group“.

Šiame straipsnyje:
Ikea
Ikea atstovė
Baltijos šalys
atleidimas
darbuotojų atleidimas
nebus atleidimų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų