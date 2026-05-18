„Ikea“ atstovė: Baltijos šalių mažmeninės prekybos įmonių atleidimai nepalies

„Šiandien „Inter Ikea Group“ paskelbti pokyčiai tiesiogiai nesusiję su „Ikea“ mažmeninės prekybos organizacijomis Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje“, – pranešime teigė Inga Filipova.
Iš 850 naikinamų darbo vietų apie 300 bus Švedijoje, nurodė „Inter Ikea Group“ ir pridūrė, kad „remiantis dabartiniais planais“ galutinis poveikis bus patvirtintas proceso eigoje.
„Inter Ikea Group“ teigė, kad darbuotojai atleidžiami siekiant supaprastinti grupės struktūrą.
„Ikea“ į Baltijos šalis įžengė 2013 metais, kai Vilniuje buvo atidaryta pirmoji parduotuvė.
Nuo 2024 metų pabaigos Baltijos šalių „Ikea“ mažmeninės prekybos įmonės priklauso bendrovei „Inter Ikea Group“.
Naujausi komentarai