ILTE pradeda skolinti iš nuosavo kapitalo

Bankas, be to, per metus sieks gauti aukštą kredito reitingą, kad galėtų pasiskolinti ir tarptautinėse rinkose.
ILTE vadovas Dainius Vilčinskas sako, kad iki šiol verslui ir ūkininkams bankas teikė tik labai tikslines paskolas, pagal ministerijų kriterijus, tačiau dabar finansavimas bus lankstesnis.
„Nuo šios dienos startuoja šalia tikslinio finansavimo ir banko paskolos, kurios, tikėtina, bus lankstesnės ir universalesnės. Nebus terminų, kada reikia aplikuoti ar kada reikia suspėti kreiptis į banką – bankas veiks visą laiką. Šalia tikslinio finansavimo, kurį ir toliau mes kursime su ministerijomis ir siūlysime skirtingoms verslo grupėms, veiks bankas“, – žurnalistams trečiadienį sakė D. Vilčinskas.
„Paraiškos, kurios bus (...) finansuojamos, tai bus finansuojamos iš ILTE kaip iš banko, o ne ILTE kaip iš finansavimo agentūros, kuri tiesiog valdo ministerijų pinigus“, – žurnalistams teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Pasak jo, ILTE nekonkuruos su bankais, o sieks papildyti rinką finansuodamas tuos verslus, kuriems trūksta kapitalo: „Matome rinkoje didelį finansavimo trūkumą tiek paskolų, tiek kapitalo forma – tas skaičius, kurį ir mes, ir makroekonomistai komunikuojame – iki 20 milijardų eurų.“
D. Vilčinsko teigimu, ILTE taip pat investuos į infrastruktūros ir energetikos projektus, kelius ir karinio mobilumo projektus, gynybos sektorių bei daugiabučių renovaciją.
Didesnius projektus ILTE bandys finansuoti kartu su privačiais rinkos dalyviais: „Ieškosime finansavimo partnerių tiek tarp vietos komercinių bankų, tiek tarp tarptautinių finansinių institucijų, kad galėtume Lietuvos įmonių projektams pasiūlyti didesnės apimties finansavimą.“
Turės kredito reitingą
Be to, ILTE bus vertinama reitingo agentūrų, kurios, tikimasi, padės bankui gauti gerą kredito reitingą.
Pasak D. Vilčinsko, reitingavimo procesas prasidės birželį, o agentūra atvyks į ILTE lapkritį. Tikimasi, kad reitingas galėtų būti suteiktas ir greičiau nei per metus.
Jis pabrėžė, kad bankas tikisi aukšto kredito reitingo, kokį turi ir valstybė, kuris leistų skolintis pigiai. Valstybės ilgalaikio skolinimosi reitingas svyruoja nuo A2 iki A+.
„Kitų metų pradžioje jau turėtų būti tas reitingas gautas. Tikimės aukščiausio galimo reitingo – Lietuvos valstybės reitingo lygio reitingo. Reitingas mums yra labai svarbus, kad maksimaliai pigiai ILTE galėtų skolintis iš išorės ir atitinkamai tada maksimaliai patrauklias palūkanas galėtų siūlyti tiems (ILTE finansavimo – BNS) gavėjams“, – kalbėjo D. Vilčinskas.
Sieks išvengti konkurencijos su bankais
Pasak finansų ministro, ILTE sieks išvengti konkurencijos su komerciniais bankais – ji finansuos tas sritis, kurių pastarieji nefinansuoja. Vis dėlto K. Vaitiekūnas neatmetė, kad kai kuriose srityse konkurencija bus.
„Prieinamumas kapitalo gerėja, bet vis dar yra tikrai nemažai sričių, kurių tikrai nepasiekia komerciniai bankai. Norime, kad ILTE užpildytų būtent tą tuštumą, tuos tarpus, tą trūkumą“, – aiškino ministras.
Pasak D. Vilčinsko, ILTE ir dabar bendradarbiauja su bankais ir kredito unijomis, šiuos santykius norės išlaikyti ir toliau. Jo teigimu, „vietos finansavimui užteks visiems“.
„Jau turime klientų, kuriuos kartu finansuojame, dalinamės rizika, tokią bendradarbiavimo formą ir toliau norėsime tęsti. (...) Intencija, kad komerciniai bankai skolina ten, kur jie mato pagal savo strategiją ir rizikos apetitą, o mes norėtume veikti šalia jų, atskirais atvejais veikti kartu ir tokiu būdu užpildyti tą finansavimo poreikį Lietuvos ekonomikai“, – kalbėjo D. Vilčinskas.
Finansų ministerija yra iškėlusi tikslą ILTE per ketverius metus į Lietuvos ekonomiką įlieti 6 mlrd. eurų.
