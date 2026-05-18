Inovacijų agentūroje – nauja vadovė

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas tikisi, kad nauja vadovė padės spartinti ekonomikos transformaciją, šalies konkurencingumą, auginti inovacijų plėtrą.
„Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė turi ilgametę tarptautinio verslo, organizacijų vystymo bei valdymo patirtį, puikiai supranta tiek verslo, tiek valstybės poreikius ir geba telkti partnerystes, reikalingas Lietuvos ekonomikos proveržiui“, – pranešime sakė E. Grikšas.
„Inovacijos turi tapti vienu svarbiausių Lietuvos konkurencingumo ir produktyvumo augimo variklių. Įgyvendindama šį tikslą, Inovacijų agentūra sieks būti pagrindiniu pokyčių katalizatoriumi, įgalinančiu Lietuvos inovacijų ekosistemą tapti lydere ne tik Europoje, bet ir globaliu mastu“, – pranešime sakė M. Paulė.
Iki šiol M. Paulė buvo Lietuvos mokslo tarybos valdybos narė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentė ir Inovacijų bei švietimo komitetų pirmininkė, asociacijos „LithuaniaBIO“ viceprezidentė.
Ji taip pat dirbo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro tarybos nare, laisvai samdoma pranešėja ir lektore. M. Paulė yra įgyvendinusi tarptautinius gyvybės mokslų projektus, vadovavusi biotechnologijų įmonei „Caszyme“, dalyvavusi įvairių organizacijų strateginiame valdyme.
Anot E. Grikšo, patvirtinta ir Inovacijų agentūros strategija, kuri taps vienu svarbiausių įrankių įgyvendinant valstybės tikslus ir Lietuvos ekonomikai sukurs apie 5,5 mlrd. eurų vertės.
„Per artimiausius kelerius metus kilstelėsime Lietuvos ekonomiką į kitą brandos lygį, o tam, kad tai pasiektume, turime padidinti Lietuvos eksportą iki 50 mlrd. eurų“, – sakė E. Grikšas.
Anot jo, taip pat bus siekiama, kad investicijos į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas sudarytų 2,2 proc. BVP.
2026–2030 metų Inovacijų agentūros strategijoje išskiriami keturi pagrindiniai tikslai: inovacijų proveržis, eksporto transformacija, produktyvumo šuolis ir vertę kurianti organizacija.
Iki 2030 metų siekiama, kad verslo investicijos į MTEP pasiektų 1,3 proc. BVP, aukštos pridėtinės vertės produktai sudarytų 50 proc. lietuviškos kilmės eksporto, o Lietuvos įmonių produktyvumas priartėtų prie 90 proc. ES vidurkio.
Inovacijų agentūros vadovė: skatinsime įmones daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir MTEP
Naujoji Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė sako, jog agentūra pirmiausia skatins įmones daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei stiprinti aukštos pridėtinės vertės eksportą.
M. Paulės teigimu, Lietuvoje investicijos į MTEP galėtų būti didesnės, be to, dalis verslų ne iki galo identifikuoja ir apskaito inovacinę veiklą.
„Čia slypi regionų potencialas, kur daug užslėptų perliukų yra, kur tikrai viskas vyksta super inovatyviai, skaitmeniškai su dirbtiniu intelektu, bet tiesiog pačios įmonės neparodo, jog yra MTEP, arba proaktyviau nesiekia eksportuoti savo prekes ar paslaugas“, – žurnalistams sakė pirmadienį darbą pradėjusi M. Paulė.
Ji pabrėžė, kad Lietuva turi toliau auginti aukštos pridėtinės vertės eksportą pritaikant priemones skirtingiems sektoriams ir tikslinėms rinkoms.
„Mums reikia toliau auginti savo aukštos pridėtinės vertės eksportą, nes čia yra mūsų pagrindinis potencialas. Tai čia vėlgi, turim, na, atskiriems sektoriams vėlgi pritaikyti ir priemones, ir tikslines rinkas, kad tas vyktų aktyviau“, – aiškino M. Paulė.
Ji tikino sieksianti, kad agentūra ateityje daugiau dėmesio skirtų jau atliktų investicijų vertinimui: „Labai norisi pereiti nuo proceso vertinimo prie rezultato vertinimo ir turėti daugiau konkrečių problemų sprendimų.“
Jos teigimu, aiškinantis, kurios investicijos pasiteisina bei į ką nukreipti daugiau agentūros finansų ir konsultacijų, reikės stiprinti ryšį su verslu.
Pasak M. Paulės, inovacijų politika turės būti labiau orientuota į konkrečių technologinių ir sektorinių iššūkių sprendimą, čia galėtų prisidėti ir didesnės įmonės, bendradarbiaudamos su startuoliais bei mažesniais verslais, galinčiais pasiūlyti inovatyvius technologinius sprendimus.
„Iš esmės sakant, tas nuolatinis ryšys su mūsų verslo ekosistema, jisai ir užtikrintų tai, kad galėtų Inovacijų agentūra labai aiškiai matyti, kas pasiteisina, kas nepasiteisina“, – sakė Inovacijų agentūros vadovė.
