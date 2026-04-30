„INVL Baltic Real Estate“ pelnas šiemet augo dukart iki 296 tūkst. eurų

„Pirmojo ketvirčio rezultatus daugiausiai lėmė augusios nuomos pajamos“, – pranešime sakė „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Bendrovės konsoliduotos pajamos siekė 1,03 mln. eurų – 10,9 proc. daugiau nei prieš metus, iš jų konsoliduotos nuomos pajamos iš nuosavų objektų padidėjo 7 proc. iki 594 tūkst. eurų.
„INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos iš nuosavų objektų siekė 587 tūkst. eurų – 18,6 proc. daugiau nei prieš metus.
Įmonės valdomo nekilnojamojo turto vertė kovo pabaigoje buvo 48,3 mln. eurų – 1,1 proc. didesnė nei metų pabaigoje.
Bendrovės konsoliduotas nuosavas kapitalas siekė 28,43 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai sudarė 3,58 euro ir per metus išaugo 12,2 proc.
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Šiaurės miestelyje, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2026 metų kovo pabaigoje siekė nuo 90 iki 100 proc.
„INVL Baltic Real Estate“ yra nekilnojamojo turto fondas, veikiantis kaip uždaro tipo investicinė bendrovė.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas siekia 19,6 tūkst. kv. metrų.
