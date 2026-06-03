INVL fondas įsigijo Rūdninkų karinį miestelį vystančios „Rudinos invest“ akcijų

Likusi dalis – 13 proc. – ir toliau priklausys Lietuvos statybos bendrovėms – „Conresta group“ valdomai „Conres Solutions“ ir „Fegdai“, trečiadienį pranešė „INVL Asset Management“.
„INVL Asset Management teigimu, sandoris vyks dviem etapais – pirmuoju įmonės fondas „INVL Defence Infrastructure Fund I“ perima didžiąją dalį „Rudinos invest“ akcijų, o antruoju bus didinamas pastarosios įstatinis kapitalas.
Anot „INVL Asset Management“, akcijos įsigytos už simbolinę – nominalią vertę. Vienos „Rudinos invest“ akcijos nominali vertė – 10 eurų, todėl, BNS skaičiavimais, paketas įsigytas už 860 eurų.
„Tapdami pagrindiniu akcininku mes įgyvendiname daugiau nei šimto investuotojų iš Baltijos šalių mums patikėtą misiją – tiesiogiai investuoti į Lietuvos nacionalinį saugumą. Tai darome pagal nuo pradžių numatytą kooperacijos modelį: fondo vaidmuo konsorciume yra užtikrinti projektui būtiną kapitalą ir valdymo kontrolę, o partnerių – sklandžias statybas „iki rakto“, – pranešime teigė įmonės infrastruktūros projektų vadovas Ignas Šablevičius.
Pasak jo, šiuo metu vyksta galutinės derybos su bankais dėl projekto finansavimo, tikimasi šį etapą baigti iki birželio pabaigos.
Registrų centro duomenimis, „Rudina invest“ valdo 60 proc. „Rudinos“ akcijų, o likusias 40 proc. – „Conres LT“ ir „Fegda P1“.
Gegužę „INVL Asset Management“ atstovas Aleksas Rozentalis BNS teigė, kad įmonė yra atsirinkusi du bankus, iš kurių vienas – Lietuvos, su jais derinamos sutarties sąlygos.
540 mln. eurų lengvatinę paskolą kariniam miesteliui teikia Europos investicijų bankas (EIB), o tai, kaop anksčiau sakė Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė Neringa Pažūsienė, paskatino geresnius finansavimo pasiūlymus teikti ir Lietuvos komercinius bankus.
Gegužę „INVL Asset Management“ fondas taip pat pranešė Rūdininkų karinio miestelio projektui pritraukęs 27,3 mln. eurų investuotojų lėšų bei užbaigęs nuosavo kapitalo pritraukimo etapą.
BNS rašė, kad „Rudina“ šiemet sausį gavo Rūdninkų karinio miestelio Šalčininkų rajone antrojo etapo vienos dalies užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – dviejų dalių.
Pagal 15 metų trukmės viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis „Rudinai“ už statybas bei priežiūrą bus išmokėta iš viso 487,61 mln. eurų (su PVM), „Merko statybai“ – atitinkamai 393,25 mln. eurų bei 453,5 mln. eurų. Mokėjimai bus pradėti baigus statybas.
Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
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