Išmontavo beveik 5 tūkst. tonų Ignalinos AE įrangos

Įmonė pernai taip pat nugriovė septynis sudėtingus pastatus, prieš tai visiškai pašalinus radiacinę taršą ir panaikinus radiacinę kontrolę. Didžioji dalis – apie 70 proc. – išmontavimo darbų vyko radioaktyviose zonose.
„Pernai dalis esminių išmontavimo darbų vyko sudėtingiausiose jėgainės vietose – reaktorių zonose ir apie 70 proc. visų išmontavimo darbų sudarė radioaktyvios įrangos išmontavimas. Dėl didesnio jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio darbai reikalavo griežtesnių saugos priemonių, o papildomų iššūkių kėlė ir tai, kad išmontuojama įranga dažnai pasižymėjo sudėtinga konfigūracija ir buvo sunkiau prieinama“, – pranešime sakė „Altra“ vadovas Linas Baužys.
Pasak bendrovės, per metus taip pat buvo užbaigtas pasirengimas reaktorių išmontavimui – parengtas reaktorių šerdžių išmontavimo projektas bei suderintas technologinis garo būgnų-separatorių išmontavimo projektas. Lygiagrečiai plėtojama ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla, įrengiant modulį reaktorių atliekų saugojimui.
„Reaktorių šerdžių išmontavimas yra kritinis ir vienas sudėtingiausių viso megaprojekto etapų, kuriam reikia ne tik technologinio pasirengimo, bet ir aukščiausio lygio projektų valdymo kompetencijų. 2025 metais padėjome tvirtą pagrindą šiems darbams, o šiemet paskelbtas tarptautinis reaktorių išmontavimo paslaugų pirkimas leidžia užtikrintai judėti link įgyvendinimo etapo. Tai maždaug 400 mln. eurų vertės pirkimas, kurio procedūras planuojame užbaigti 2027 metais“, – pažymėjo L. Baužys.
Per metus pasiekti ir kiti svarbūs radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapai – gautas leidimas labai mažo aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekyno pramoniniam eksploatavimui. Taip pat pradėti beveik 45 ha ploto paviršinio atliekyno, skirto mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžėms atliekoms, statybos darbai.
Naujausi komentarai