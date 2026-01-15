KAM atstovas dėl Kapčiamiesčio sodybų išpirkimo: rinkos kaina nebus galutinė

„Tikrai tai (rinkos kaina – BNS) nebus galutinė kaina. Dviem būdais bus vertinama: rinkos vertė ir atkuriamoji vertė – ir priklausomai kuri vertė bus didesnė, jau orientuosimės į šitą (didesnę – BNS) vertę“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė Krašto apsaugos ministerijos Logistikos valdymo skyriaus direktorius Aurius Daškevičius.
„Žiūrima, kaip dar galime padidinti (kainą – BNS), (...) jau matome sprendimų, kur galime pridėti prie sumos. Pavyzdžiui, moralinė žala, tikrai ji bus kompensuojama ir pakeltų (kompensacijos – BNS) sumą (...). Viliuosi, kad pasiūlyta kaina bus tikrai rinkos kaina gera, kad bus sumokėta moralinė žala“, – pridūrė ministerijos atstovas.
Kapčiamiesčio seniūnas Vitalijus Golikas teigė, kad tik vienoje iš 13-kos numatomų išpirkti sodybų gyvenama nuolat.
„Kitos sodybos yra (savininkų – BNS) tėviškė, kur atvažiuoja tiesiog žmonės. Kitos sodybos yra išpirktos, kaip vasarnamiai, kaip poilsio kampelis“, – LRT radijui sakė V. Golikas.
Anot A. Daškevičiaus, ministerija sieks, kad dėl poligono steigimo dalis kitų gyventojų galėtų likti savo sodybose.
„Žmonės ateina aktualiais klausimas. Verslas tikrai kelia abejonių, ar jiems nesumažės klientų kaimo turizmo sodybose dėl galimo triukšmo“, – kalbėjo A. Daškevičius
Kariuomenės teigimu, 13 sodybų gyventojams teks išsikelti, kadangi ten ketinama kurti šaudyklas. Tuo metu 77 sodybos patektų į karinę mokymų teritoriją, jų savininkai galėtų pasirinkti, ar likti, ar parduoti turtą.
Planuojamo poligono teritorijoje esančio nekilnojamojo turto išpirkimui numatyta apie 40 mln. eurų.
Anot KAM, siūlymas steigti poligoną vadinamajame Suvalkų koridoriuje, Kapčiamiestyje, pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties. Kariniu požiūriu, ši teritorija yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Dalis Kapčiamiesčio gyventojų piktinasi planais dėl poligono ir ragina valdžią persigalvoti.
Poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Naujausi komentarai