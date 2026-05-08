Iš KAM konkurso dėl grėsmių saugumui pašalintas „Istanas“ sulaukė teismo sprendimo

Regionų administracinis teismas balandžio 23 dieną nusprendė, kad KAM pagrįstai įmonei neatskleidė žvalgybos duomenų apie tai, kodėl ji pripažinta nepatikima ar keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui bei pašalinta iš Lietuvos kariuomenės logistikos sandėlio įsigijimo konkurso. Teismas atmetė „Istano“ skundą.
„Aplinkybė, kad pareiškėjos („Istano“ – BNS) prašoma įslaptinta informacija jai yra būtina norint toliau vystyti savo veiklą, nepaneigia aplinkybės, kad „Istanas“ nėra įslaptintos informacijos gavėja ir neturi prieigos prie tokio pobūdžio informacijos“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
„Istanas“ dalyvavo kariuomenės 2023 metų gegužę paskelbtame sandėlio įsigijimo konkurse, tačiau iš jo buvo pašalinta kariuomenei nurodžius, kad toks sprendimas priimtas susipažinus su kompetentingų institucijų informacija.
„Istanas“ teisme siekė panaikinti KAM 2024 metų vasario sprendimą neteikti įmonei informacijos ir prašė teismo įpareigoti KAM pateikti informaciją apie tai, kokia jos ir ją kontroliuojančių asmenų veikla, ryšiai su Baltarusijos ir Rusijos subjektais laikomi keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
Įmonė teisme įrodinėjo, kad tokia informacija riboja jos galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir komercinę veiklą, todėl jai itin svarbu gauti informaciją, kodėl ji pripažinta nepatikima.
Ji taip pat teigė, kad vienas įmonės naudos gavėjų A. Tuma yra politikas, todėl kai kurie valstybės ar savivaldybių institucijų sprendimai gali būti įtakoti su jo politine veikla susijusių klausimų, siekiu jam pakenkti.
Klaipėdos verslininkas A. Tuma nuo 2019 metų dirba Klaipėdos miesto taryboje, kur išrinktas su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašu.
Be to, „Istanas“ pabrėžė, kad anksčiau nuomojo pastatą Lietuvos paštui, kuris yra antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąraše.
Tuo metu KAM teigė, kad sprendimą dėl įmonės grėsmės saugumui priėmė ministro sudaryta Nacionalinio saugumo interesų krašto apsaugos sistemos atliekamuose viešuosiuose pirkimuose vertinimo komisija, įvertinusi Valstybės saugumo departamento, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento ir Generalinės prokuratūros išvadas, tačiau jų pateikti KAM negali, nes informacija įslaptina.
Teismas konstatavo, kad „Istanas“ nėra įslaptintos informacijos gavėja, todėl KAM pagrįstai atsisakė suteikti įmonei informaciją.
KAM penktadienį BNS informavo, kad Lietuvos kariuomenė planavo įsigyti sandėlį su administracinėmis patalpomis ir teritorija šalia jo, tačiau konkurso procedūros pasibaigė nepasirašius sutarties.
BNS 2021 metų pabaigoje rašė, kad Lietuvos paštas ir „Istanas“ taikiai susitarė nutraukti paštui nenaudingą 2012 metų Kauno logistikos centro pastato nuomos sutartį.
Viešąjį interesą ginanti Generalinė prokuratūra 2020 metų kovą teismo paprašė pripažinti negaliojančia įmonių sutartį, įpareigoti Lietuvos paštą grąžinti „Istanui“ pastatą, o pastarajam – grąžinti paštui 1,36 mln. eurų nuomos mokesčio permokos.
BNS 2019 metais rašė, kad Lietuvos paštas paprašė teisėsaugos ištirti, ar 2012 metais tuometinės pašto vadovybės ir „Istano“ pasirašyta sutartis, pagal kurią paštas nuomojasi specialiai jam pastatytą Kauno logistikos centrą, galėjo būti korupcinė, nes nuomotojas pasirinktas be konkurso.
Po 50 proc. „Istano“ akcijų valdo A. Tumos šeimos kontroliuojama krovinių pervežimo geležinkeliais bei uosto krovos grupė „Kamineros grupė“ ir Jungtinėje Karalystėje registruota „Emea rei Ltd“.
Registrų centro duomenimis, „Istano“ naudos gavėjai – A. Tuma, Laura Tumaitė ir Tomas Kriaučiūnas.
2018 metais BNS rašė, jog teismams išteisinus A. Tumą ir jo partnerį Jurijų Semašką dėl sukčiavimo, skolininko nesąžiningumo ir nusikalstamo bankroto, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija pakeitė savo sprendimą ir nutarė, kad „Kamineros grupė“ atitinka nacionalinio saugumo interesus bei gali plėstis Klaipėdos uoste.
Tų metų vasarį komisija buvo nusprendusi, jog „Kamineros“ krovinių terminalas neatitinka nacionalinio saugumo interesų – komisija rėmėsi informacija, kad A. Tuma yra padaręs nusikaltimą, tačiau vėliau Vilniaus apygardos teismas jį išteisino, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 metais sprendimo nepakeitė.
Klaipėdos uosto pietinėje dalyje veikiantis „Kamineros“ krovinių terminalas siekė išsinuomoti naują, apie 200 kv. metrų ploto sklypą, kuris ribojasi su įmonės teritorija. Ji buvo vienintelė uosto skelbto nuomos konkurso dalyvė.
