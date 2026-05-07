Kaunas dėl Kapčiamiesčio poligono vardo: šis variantas yra priimtinas

„Tai yra įdomus pasiūlymas, manau, priimtinas pasiūlymas. Pasvarstysime ir bendrai, kolektyviai nuspręsime. Galbūt reikia pagalvoti ir apie vietos bendruomenės apklausas, atsiklausimą, kaip jie matytų, kokį vardą duotų poligonui. Tai aš manau, čia yra papildoma diskusija, kokį vardą suteikti poligonui“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
Idėją poligoną pavadinti grafaitės vardu šalies vadovas iškėlė praėjusią savaitę. E. Pliaterytė pasižymėjo 1831 metų sukilime, pati suorganizavusi karinį dalinį, vadovavusi jam mūšiuose prieš Rusijos imperijos kariuomenę ir tapusi pirmąja moterimi kapitone, kurios pasiaukojimas tapo kovos už laisvę simboliu. Ji palaidota Kapčiamiesčio senosiose kapinėse.
Be kita ko, prezidentas praėjusią savaitę pasirašė Kapčiamiesčio poligono steigimą numatantį įstatymą. Pratybas Kapčiamiestyje planuojama pradėti vykdyti nuo 2028 metų, o šaudyklas įrengti iki 2030-ųjų.
Poligono teritorija apims apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ne kartą yra sakęs, jog Kapčiamiesčio poligonas – kritiškai svarbus šalies gynybos stiprinimui ir steigiamas dėl treniruočių poreikio nacionalinei divizijai bei šalyje dislokuojamai Vokietijos brigadai.
