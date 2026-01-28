Konkurencijos tarybos akiratyje – e. platformos: tarp jų – „Paysera“, „Kakava“, „Mano daktaras“

Kaip pranešė taryba, siekiama įvertinti informaciją apie platformų veiklą, prižiūrėti, kaip bendrovės laikosi reikalavimų, bei teikti verslui konsultacijas.
Nuo vasario iki metų pabaigos taryba taip pat tikrins platformas „Horizontal Media“, „Rebel Origin“, Elektroninės prekybos centras, „Helis play“, „Spartuolis“, „Vesele Tech“, „PortalPRO“, „Bovem“, „Miestų skelbimai“, „Sigvi“, „Realu LT“, „Find My Lawyer“, „Ant Bus Rent“, „Dvigubas ačiū“.
„Įmonės pasirinktos atlikus jų veiklos rizikingumo vertinimą“, – trečiadienį pranešė taryba.
Ji vertins, ar bendrovės tinkamai laikosi reikalavimų, susijusių su e. tarpininkavimo paslaugų apribojimu, sustabdymu ir nutraukimu, pasiūlymų reitingavimu ir prieiga prie duomenų.
Anot tarybos, baigus patikrinimą išvada bus išsiunčiama kiekvienai įmonei, o nustačius neatitikimų bus suteikiama laiko juos pašalinti, finansinės sankcijos nebus taikomos.
