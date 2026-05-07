Laikinasis LTG vadovas paatviravo, ar svarstys galimybę siekti nuolatinio posto

„Balandžio 10 dieną buvo tikrai didelis netikėtumas, kad teko prisiimti šitą rolę. Aš vis dar esu taip pat ir grupės finansų vadovas, tai suprantat, kad praktiškai dvigubą rolę turiu ir tų darbų daug. Dėl ateities – visiškai apie tai negalvoju, dabar tikrai galva yra visiškai kitu užimta“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Arūnas Rumskas.
A. Rumsko teigimu, E. Lazausko atleidimas jam buvo netikėtas.
„Sužinojau (apie atleidimą – BNS) po to, kai įvyko, tai taip – netikėtas. Netikiu, kad spontaniškai gimė (toks sprendimas – BNS). Matyt, kažkas rimtai apsvarstė, rimtai kalbėjo su pačiu Egidijumi ir taip nutarė“, – pasakojo jis.
Paskelbus apie E. Lazausko atleidimą, LTG valdybos pirmininkas Robertas Vyšniauskas teigė, kad grupė pradės naują plėtros etapą – stiprins vaidmenį atsparumo ir gynybos srityje, todėl peržiūrima jos strategija ir valdysenos modelis.
E. Lazauskas LTG vadovavo nuo 2022 metų vidurio ir turėjo jai vadovauti iki 2027 metų birželio.
Balandį LTG teigė, kad naujo vadovo konkursas bus skelbiamas artimiausiu metu. Jį skiria ir atleidžia LTG valdyba.
Naujausi komentarai