Leido ILTE iš nuosavų lėšų skolinti daugiau nei 800 mln. eurų

Ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad ILTE skolins projektams, kuriems trūksta finansavimo rinkoje.
„Europos Komisijos pritarimas buvo būtinas siekiant suderinti ILTE veiklos modelį su Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėmis. Nacionalinis plėtros bankas veikia ten, kur rinkoje trūksta finansavimo arba privatus kapitalas įsitraukia nepakankamai, todėl svarbu, kad jo veikla būtų aiškiai apibrėžta, proporcinga ir neiškraipytų konkurencijos“, – pranešime teigė K. Vaitiekūnas.
EK antradienį pranešė, kad ILTE iš nuosavo kapitalo galės skolinti iki 813 mln. eurų, o atleidus banką nuo pelno mokesčio ir dividendų – dar 15 mln. eurų.
„Šis sprendimas patvirtina, kad ILTE gali pradėti finansavimą iš kapitalo laikydamasi ES taisyklių. Lietuvai tai reiškia stipresnį finansinį instrumentą strateginėms investicijoms skatinti ir daugiau galimybių mobilizuoti kapitalą ten, kur jo labiausiai reikia šalies ekonomikai“, – pridūrė jis.
Toks skolinimas papildys iki šiol ILTE taikytą modelį, kai didelė dalis priemonių finansuojama ministerijų asignavimais ar kitais viešaisiais ištekliais.
Naujasis modelis leis ILTE savarankiškiau priimti sprendimus, pritraukti papildomų lėšų rinkose ir didinti finansavimo pasiūlą verslui, žemės ūkiui, viešajam sektoriui bei strateginiams projektams, teigiama pranešime.
Pernai ILTE pasirašė finansavimo sutarčių už 1,27 mlrd. eurų – beveik tris kartus daugiau nei užpernai.
Finansų ministerija yra iškėlusi tikslą ILTE per ketverius metus į Lietuvos ekonomiką įlieti 6 mlrd. eurų.
Seimas pernai gruodį sudarė palankesnes sąlygas stiprinti ILTE finansines galimybes – atleido banką nuo pelno mokesčio bei sudarė sąlygas jam skirti grįžusias nepanaudotų paskolų, garantijų ar kitų finansinių priemonių lėšas.
