„Let's Jet“ atstovas Vladas Bagavičius Nigerijos bendrovei turi sumokėti milijoninę sumą

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 23 dieną patenkino „Hak Air“ ieškinį ir nurodė V. Bagavičiui kaip solidariai (kartu su skolininkais – „Let's Jet“ akcininke „AviaAM“ ir jos vadovu Tadu Goberiu) atsakingam asmeniui sumokėti tokio dydžio žalos atlyginimą ir 5 proc. metų palūkanas bei apie 21 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
„Įrodymai, teismo nuomone, pagrįstai patvirtina, jog minėtų neteisėtų atsakovo V. B. veiksmų atlikimas, konsultacijomis, patarimais ir kitokiu dalyvavimu 1,58 mln. eurų dividendų išmokėjime ir įskaityme prisidėjo prie ne mažesnės nei 1,58 mln. eurų žalos ieškovei padarymo“, – rašoma apygardos teismo rugsėjo 23 dieno nutartyje, kurią dar galima skųsti.
Pasak teismo nutarties, buvusio advokato V. Bagavičiaus, T. Goberio, „Let‘s Jet“ atžvilgiu buvo pradėtas, tačiau pernai rugsėjį nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl skolininko nesąžiningumo – jie buvo kaltinami Nigerijos įmonei padarę žalos, susijusios su dividendų Lietuvos įmonės akcininkams išmokėjimu ir įskaitymo susitarimu.
„Let‘s Jet“ ir abu minėti asmenys pripažino savo kaltę ir buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, be to, jie teigė atlyginę žalą „Hak Air“, tačiau ši tikina iki šiol nieko negavusi – vis dar vyksta skolos išieškojimas iš beverčio orlaivio.
Iš bylos medžiagos matyti, kad 2020 metų vasarį – iki „Hak Air“ pateikiant ieškinį – vienintelė „Let‘s Jet“ akcininkė „AviaAM“ nusprendė išsimokėti 9,65 mln. eurų dividendų, kuriuos „Let‘s Jet“ įskaitė į „AviaAM“ mokėtinas sumas pagal jai suteiktas paskolas.
Be to, „AviaAM“ 2021 metų spalį išsimokėjo dar ir tarpinius 1,58 mln. eurų dividendus ir atliko įskaitymą, nes buvo reali rizika, kad teismai priteis „Let‘s Jet“ grąžinti milijoninį avansą. Taip „Let‘s Jet“ buvo palikta be jokio likvidaus turto, neįvykdžiusi įsipareigojimų kitiems kreditoriams, taigi, iš esmės nemoki.
Teismo nutartyje rašoma, kad T. Goberis kreipėsi konsultacijos į V. Bagavičių, kuris konsultavo „Avia Solutions Group“ įvairiais teisiniais klausimais, dėl galimų veiksmų – atsiradus papildomo pelno buvo nutarta jo nepalikti įmonėje, o išmokėti akcininkei dividendus.
„Byloje įrodyta, kad „Let‘s Jet“ veikė per savo atstovą T. G. padedant advokatui V. B., konsultavusiam „Let‘s Jet“ direktorių T. G. teisiniais ir įmonių restruktūrizavimo klausimais, tiesiogine tyčia“, – rašoma apygardos teismo nutartyje.
„Įrodymai, teismo nuomone, pakankamai patvirtina atsakovą V. B. atlikus teisei priešingus, teisę pažeidžiančius, nusikalstamus veiksmus, kurie taip pat vertintini ir kaip neteisėti veiksmai civilinės teisės ir civilinės atsakomybės prasme“, – pridūrė teismas.
Tuo metu V. Bagavičiaus teismui aiškino niekada neturėjęs teisinių santykių su Nigerijos įmone, niekaip neprisidėjo prie skolos jai atsiradimo, nedalyvavo nė vienoje iš jos inicijuotų bylų, jis nėra pripažintas kaltu, o ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo nutrauktas atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės.
Be to, jis tikino niekada nebuvęs nei „Let‘s Jet“, nei „AviaAM“ akcininkas, nei valdymo organo narys ar kitas įgaliotas šių įmonių atstovas, todėl jo patarimai nebuvo privalomi, o visus teisines pasekmes sukėlusius sprendimus priėmė ne jis, o tretieji asmenys. Teismo tokie argumentai neįtikino.
Anot V. Bagavičiaus, „AviaAM“ ir T. Goberis jau yra sumokėję 4,721 mln. eurų į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo depozitinę sąskaitą.
Ši suma, pasak apygardos teismo, ateityje galimai galės būti panaudota „Hak Air“ skolai grąžinti, bet tai neeliminuoja žalos fakto, nes ji sumokėta ne pačiam kreditoriui.
Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko pabrėžė, kad V. Bagavičius yra profesionalus teisininkas, advokatas, teisę išmanantis asmuo, jis veikė kaip „Let‘s Jet“ ir kitų grupės įmonių bei jų vadovų konsultantas ir patarėjas teisiniais klausimais, be to, tuo metu jis buvo advokatas, kuriam keliami itin aukšti profesionalumo standartai.
Pasak nutarties, V. Bagavičius Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2024 metų spalio 9 dieną buvo išbrauktas iš advokatų sąrašo kaip netekęs nepriekaištingos reputacijos asmuo.
Šių metų kovą pirmos instancijos teismas atmetė jo ieškinį dėl sprendimo panaikinimo, tačiau V. Bagavičius jį apskundė Apeliaciniam teismui – šis spalio 2-ąją Vilniaus apygardos teismo kovo 17 dienos sprendimą paliko nepakeistą.
„Let‘s Jet“ byla buvo atskirta nuo ikiteisminio tyrimo dėl bankroto administratorių galimų nusikaltimų
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2024 metų spalio 15 dieną baudžiamuoju įsakymu bendrovę „Let‘s Jet“ pripažino kalta dėl skolininko nesąžiningumo, tačiau pripažinusiai savo kaltę įmonei teismas skyrė trečdaliu sumažintą baudą – 92 tūkst. eurų. Ji jau sumokėta, BNS pranešė Generalinė prokuratūra.
„Bylos duomenimis, „Let‘s Jet“ per savo atstovą – vadovaujamas pareigas bendrovėje ėjusį asmenį, kai įmonei grėsė bankrotas ir neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų patenkino tik vieno iš jų kreditorinį reikalavimą ir dėl to padarė turtinės žalos – ne mažiau kaip 1,58 mln. eurų – likusiam kreditoriui – Nigerijoje registruotai bendrovei“, – komentare BNS teigė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
Pasak jos, tiek „Let‘s Jet“, tiek V. Bagavičiaus, tiek T. Goberio atžvilgiu joks tyrimas šiuo metu neatliekamas – dviejų pastarųjų atžvilgiu tyrimai buvo nutraukti pagal laidavimą pernai rugsėjo 24-25 dienomis.
Pasak jos, ši byla buvo atskirta nuo didelės apimties Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl bankroto administratorių galimai nusikalstamų veikų.
Pastarasis tyrimas, kuriam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai, yra baigtas ir šiuo metu vyksta susipažinimo procedūra.
Teismai nurodė „Let's Jet“ grąžinti avansą „Hak Air“
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pernai gegužę galutinai paskelbė, kad „AviaAM Leasing Service Centre“ ir jos vadovas T. Goberis privalo solidariai atlyginti daugiau nei 4,7 mln. eurų žalą „Hak Air“.
Be to, Apeliacinis teismas šiemet vasarį, o vėliau ir LAT pripažino, kad „Let's Jet“ ir „Hak Air“ 2013-ųjų birželio papildomas susitarimas dėl orlaivio „CRJ-200LR“ pirkimo-pardavimo už 8,5 mln. JAV dolerių yra galiojantis, o buvusi pirkėja turi reikalavimo teisę į 4 mln. JAV dolerių jos sumokėtą avansą ir 1,2 mln. dolerių palūkanų.
„Let's Jet“ teismams aiškino, kad sudarant susitarimą dėl orlaivio su „Hak Air“ bendrovės atstovas apgavo „sąmoningai pateikdamas melagingą informaciją tiek dėl jo atstovaujamų subjektų teisinio statuso, tiek dėl „Hak Air“ realių ketinimų ir galimybių vykdyti įsipareigojimus, susijusius su orlaivio įsigijimu“.
Anot bendrovės, 2013-ųjų balandžio ketinimų protokolas dėl lėktuvo pirkimo–pardavimo, pagal kurį sumokėtas avansas, buvo sudarytas su Nigerijos piliečio atstovaujama Britų Mergelių Salų bendrove „Haglag Inc.“, kuri realiai neegzistavo, o papildomu susitarimu jos įsipareigojimus perėmusi „Hak Air“ 2012–2018 metais neveikė ir neturėjo beveik jokio turto, todėl lėktuvo pirkti negalėjo.
Anot „Let's Jet“, ji buvo apgaule įtraukta į sandorių schemą bei iš esmės suklydo dėl jų esmės ir turinio, o dėl papildomo susitarimo patyrė didelių nuostolių, nes turėjo sumokėti 3,6 mln. JAV dolerių netesybas pirminei orlaivio pardavėjai įmonei „Hansel Prime“ bei 4 mln. JAV dolerių – „Hak Air“.
Registrų centro duomenimis, V. Bagavičius yra galutinis „Let's Jet“ naudos gavėjas.
