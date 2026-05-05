„Via Lietuva“ skaičiuoja milijonus: naujasis Kelių fondas užtikrina stabilų finansinį srautą

Pasak „Via Lietuvos“, naujasis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos, gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų, būtų operatyviai nukreipiamos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą – rangovams už atliktus darbus iš Kelių fondo lėšų jau išmokėta 14,8 mln. eurų.
Pagal Valstybinio kelių fondo įstatymą, Kelių fondo biudžetą sudaro dvi pagrindinės dalys, kurias formuoja skirtingos institucijos. Per šių metų pirmąjį ketvirtį į fondo sąskaitą surinkta 39,7 mln. eurų, iš jų 22 mln. eurų sumą sugeneravo valstybės biudžeto pervestos pajamos iš motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio, įmokos už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus bei konfiskuoto turto realizavimą, taip pat surinkti mokesčiai už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones.
Likusią dalį – 17,7 mln. eurų – sudarė Kelių fondo valdytojos „Via Lietuva“ administruojamos pajamos. 94 proc. šios sumos sudarė kelių naudotojo mokesčio (vinječių) pajamos, o likusios lėšos gautos iš rinkliavų už eismo ribojimą bei važiavimą didžiagabaritėmis transporto priemonėmis.
„Pirmojo šių metų ketvirčio rezultatai patvirtina, kad naujasis Kelių fondas veikia sklandžiai ir užtikrina stabilų finansinį srautą. Mums tai suteikia galimybę operatyviau atsiskaityti su darbus vykdančiais rangovais bei planuoti projektus“, – pranešime cituojamas „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Lėšas į fondo sąskaitą Finansų ministerija ir „Via Lietuva“ perveda kas ketvirtį. Teigiama, kad tokia tvarka garantuoja nenutrūkstamą finansavimą, būtiną tvariam valstybinės reikšmės kelių tinklo išlaikymui ir tinkamai priežiūrai.
ELTA primena, kad 2026–2028 m. biudžeto projekte numatytas Kelių fondo finansavimas šiemet sieks 178,8 mln eurų.
Iš viso keliams šiemet skirta 815,5 mln. eurų – iš jų 436,6 mln. eurų sudaro Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, ES finansinė parama – 200,1 mln. eurų.
